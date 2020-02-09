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Верховний лідер Ірану планує збільшити військову міць країни

Неділя, 9 лютого 2020, 01:12
Верховний лідер Ірану планує збільшити військову міць країни

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про необхідність збільшити військову міць країни для запобігання війні.

Джерело: АFP

Пряма мова: "Ми маємо стати сильними, щоб не було війни, стати сильними, щоб загрози ворога припинилися.

Ми не хочемо нікому погрожувати ... це запобігання загрозам, підтримання безпеки країни".

Деталі: При цьому Хаменеї заявив, що Іран не становить загрози для інших країн, оскільки планує забезпечити лише власну безпеку.

Теми: Іранармія
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