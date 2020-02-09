Верховний лідер Ірану планує збільшити військову міць країни

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Неділя, 9 лютого 2020, 02:12

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про необхідність збільшити військову міць країни для запобігання війні.

Джерело: АFP

Пряма мова: "Ми маємо стати сильними, щоб не було війни, стати сильними, щоб загрози ворога припинилися.

Ми не хочемо нікому погрожувати ... це запобігання загрозам, підтримання безпеки країни".

Деталі: При цьому Хаменеї заявив, що Іран не становить загрози для інших країн, оскільки планує забезпечити лише власну безпеку.

Верховный лидер Ирана планирует увеличить военную мощь страны

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о необходимости увеличить военную мощь страны для предотвращения войны.

Источник: АFP

Прямая речь: "Мы должны стать сильными, чтобы не было войны, стать сильными, чтобы угрозы врага прекратились.

Мы не хотим никому угрожать ... это предотвращение угроз, обеспечения безопасности страны".

Детали: При этом Хаменеи заявил, что Иран не представляет угрозы для других стран, поскольку планирует обеспечить только собственную безопасность.

Теми: Іран армія


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