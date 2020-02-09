Верховний лідер Ірану планує збільшити військову міць країни
Неділя, 9 лютого 2020, 01:12
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про необхідність збільшити військову міць країни для запобігання війні.
Джерело: АFP
Пряма мова: "Ми маємо стати сильними, щоб не було війни, стати сильними, щоб загрози ворога припинилися.
Ми не хочемо нікому погрожувати ... це запобігання загрозам, підтримання безпеки країни".
Деталі: При цьому Хаменеї заявив, що Іран не становить загрози для інших країн, оскільки планує забезпечити лише власну безпеку.