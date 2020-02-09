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Верховный лидер Ирана планирует увеличить военную мощь страны

Воскресенье, 9 февраля 2020, 01:12
Верховный лидер Ирана планирует увеличить военную мощь страны

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о необходимости увеличить военную мощь страны для предотвращения войны.

Источник: АFP

Прямая речь: "Мы должны стать сильными, чтобы не было войны, стать сильными, чтобы угрозы врага прекратились.

Мы не хотим никому угрожать ... это предотвращение угроз, обеспечения безопасности страны".

Детали: При этом Хаменеи заявил, что Иран не представляет угрозы для других стран, поскольку планирует обеспечить только собственную безопасность.

Темы: Иранармия
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