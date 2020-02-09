Верховный лидер Ирана планирует увеличить военную мощь страны
Воскресенье, 9 февраля 2020, 01:12
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о необходимости увеличить военную мощь страны для предотвращения войны.
Источник: АFP
Прямая речь: "Мы должны стать сильными, чтобы не было войны, стать сильными, чтобы угрозы врага прекратились.
Мы не хотим никому угрожать ... это предотвращение угроз, обеспечения безопасности страны".
Детали: При этом Хаменеи заявил, что Иран не представляет угрозы для других стран, поскольку планирует обеспечить только собственную безопасность.