Звільнити Ситника: стала відома мета нового законопроєкту "слуг"

Нардепи фракції "Слуга народу" подали законопроєкт змін до закону про Національне антикорупційне бюро, яким розширюють можливість звільнення директора відомства.

Джерело: сайт Ради

Деталі: У пояснювальній записці зазначається, що якщо суд виніс рішення про адміністративне правопорушення директора НАБУ, пов’язане з корупцією, парламент може розглянути звільнення посадовця.

Ініціаторами законопроекту є нардепи "Слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Качура.

Дослівно: "У разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення директора НАБУ до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, директора НАБУ може бути звільнено з посади рішенням Верховної Ради України".

Що було раніше: 6 березня нардепи внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро України.

Передісторія: Генпрокуратурою стосовно директора НАБУ Артема Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди, і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання під час свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.

Згодом Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф.

Ситник не зміг оскаржити рішення, тому воно набрало чинності, і директора НАБУ внесли у реєстр корупціонерів.

Згодом він заявив, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно рішення українського суду