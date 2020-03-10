Уволить Сытника: стала известна цель нового законопроекта "слуг"

Нардепы фракции "Слуга народа" подали законопроект изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, которым расширяют возможность увольнения директора ведомства.

Источник: сайт Рады

Детали: В пояснительной записке отмечается, что если суд вынес решение об административном правонарушении директора НАБУ, связанное с коррупцией, парламент может рассмотреть увольнение чиновника.

Инициаторами законопроекта являются нардепы "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура.

Дословно: "В случае вступления в законную силу решения суда о привлечении директора НАБУ к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, директор НАБУ может быть освобожден от должности решением Верховной Рады Украины".

Что было раньше: 6 марта нардепы внесли в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Предыстория: Генпрокуратурой в отношении директора НАБУ Артема Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 000 гривен.

Впоследствии Саранинский суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф.