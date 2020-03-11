Левіна екстрадують із Болгарії – рішення суду

Апеляційний суд у болгарському місті Бургас підтвердив рішення суду першої інстанції про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в убивстві Катерини Гандзюк.

Джерело: ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", Gramofona.com, Офіс генпрокурора у коментарі УП

Деталі: Бургаський апеляційний суд залишив в силі рішення районного суду міста про видачу громадянина України Олексія Левіна на батьківщину.

Сам Левін непохитний у тому, що не хоче, щоб його передавали українській владі. Він стверджує, що якщо це станеться, його помістять в секретну в'язницю, де до нього застосують силові методи. Левін нібито готовий допомагати українським слідчим в розслідуванні злочину, але з Болгарії.

За словами офіційного адвоката Левіна, рішення про екстрадицію є неправильним і незаконним, оскільки запит на передачу надійшов від Генеральної прокуратури України. Зараз такого органу більше немає (реформовано в Офіс генерального прокурора). На думку адвоката, суд не перевірив належним чином законність запитуючого органу.

Зі свого боку, обвинувачення не прийняло доводи адвоката. За даними державного обвинувачення, запит про екстрадицію був зроблений компетентним органом, і рішення районного суду є правильним.

Рішення є остаточним і не може бути оскаржене.

Як зазначили "Українській правді" в Офісі генпрокурора, після фактичної передачі Левіна українським правоохоронним органам будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування вчиненого злочину та передачі до суду обвинувальних актів стосовно його учасників.

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Левіна (Москаленка). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів. 22 лютого стало відомо, що обласний суд міста Бургас дозволив екстрадицію Левіна до України.

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