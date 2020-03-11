Левина экстрадируют из Болгарии - решение суда

Апелляционный суд в болгарском городе Бургас подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк.

Источник: инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?", Gramofona.com

Детали: Бургасский апелляционный суд оставил в силе решение районного суда города о выдаче гражданина Украины Алексея Левина на родину.

Сам Левин непреклонен в том, что не хочет, чтобы его передавали украинской власти. Он утверждает, что если это произойдет, его поместят в секретную тюрьму, где к нему применят силовые методы. Левин якобы готов помогать украинским следователям в расследовании преступления, но из Болгарии.

По словам официального адвоката Левина, решение об экстрадиции является неправильным и незаконным, поскольку запрос на передачу поступил от Генеральной прокуратуры Украины. Сейчас такого органа больше нет (реформирован в Офис генерального прокурора). По мнению адвоката, суд не проверил должным образом законность запрашивающего органа.

Со своей стороны, обвинение не приняло доводы адвоката. По данным государственного обвинения, запрос об экстрадиции был сделан компетентным органом, и решение районного суда является правильным.

Решение является окончательным и не может быть обжаловано.

Как отметили "Украинской правде" в Офисе гепрокурора, после фактической передачи Левина украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников.

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Левина (Москаленко). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней. 22 февраля стало известно, что областной суд города Бургас разрешил экстрадицию Левина в Украину.

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