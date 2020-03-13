Аваков: Ми маємо закрити кордон для іноземців

Міністерство внутрішніх справ пропонує закрити кордони для іноземців, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції.

Джерело: пресслужба МВС з посилання на міністра внутрішніх справ Арсена Авкова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, Державна прикордонна служба у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ми повинні зробити контроль. Для іноземців пропонуємо ввести 100-відсотковий режим обмежень на наших пунктах пропуск".

Деталі: При цьому Аваков зазначив, що пункти пропуску на кордоні залишаться відкритими для українців і тих, хто має посвідку на проживання, оскільки "кожен має право повернутися додому і ми їх чекаємо".

За словами міністра, наразі 43 тисячі українців виїхали на короткий час за кордон.

Аваков також зауважив, що наразі є попередня інформація про 12 випадків коронавірусу, який поширився в тимчасово окупованій Горлівці.



За словами Авакова, пропуск громадян України, у яких є реєстрація на неокупованій території, обмежуватися не буде.

У разі підозри на коронавірус, українців будуть госпіталізовувати – для цього на кожному КПВВ чергує обладнана машина швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом.



Україна також не пускатиме на свою територію громадян, які слідують з тимчасово окупованих територій та не мають реєстрації на підконтрольній уряду України території, якщо у них виявлять ознаки захворювання, схожого на коронавірус.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Кабінет міністрів на засіданні 13 березня прийняв рішення тимчасово закрити та припинити сполучення в деяких пунктах пропуску через державний контроль та в пунктах контролю.

Він наголосив, що всі громадяни України та ті, хто має посвідку на проживання, зможуть "безперешкодно повернутися додому".

Також уряд 13 березня вніс зміни до регламенту для запровадження можливості проведення онлайн-засідань, щоб забезпечити стабільність роботи Кабміну в умовах загрози коронавірусу.

У Державній прикордонній службі УП повідомили, що знають про розгляд урядом та РНБО можливої зміни процедури пропуску на кордоні та очікують офіційного рішення.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що прикордонники готові вживати відповідних заходів.

Що було раніше: 12 березня у Кабміні повідомили, що через ситуацію з коронавірусом можуть обмежити кількість діючих пунктів пропуску. Зазначалося, що планують закрити близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнювався.

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