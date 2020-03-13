Аваков: Мы должны закрыть границу для иностранцев
Министерство внутренних дел предлагает закрыть границы для иностранцев, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авкова, премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, Государственная пограничная служба в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Мы должны сделать контроль. Для иностранцев предлагаем ввести 100-процентный режим ограничений на наших пунктах пропуска".
Детали: При этом Аваков отметил, что пункты пропуска на границе останутся открытыми для украинцев и тех, кто имеет вид на жительство, поскольку "каждый имеет право вернуться домой и мы их ждем".
По словам министра, в настоящее время 43 тысячи украинцев выехали на короткое время за границу.
Аваков также отметил, что сейчас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился во временно оккупированной Горловке.
По словам Авакова, пропуск граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, ограничиваться не будет.
В случае подозрения на коронавирус, украинцев будут госпитализировать – для этого на каждом КПВВ дежурит оборудована машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.
Вместе с тем Украина не будет пускать на свою территорию граждан, которые следуют из временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, если у них обнаружат признаки заболевания, похожего на коронавирус.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабинет министров на заседании 13 марта принял решение временно закрыть и прекратить сообщение в некоторых пунктах пропуска через государственный контроль и в пунктах контроля.
Он отметил, что все граждане Украины и те, кто имеет вид на жительство, смогут "беспрепятственно вернуться домой".
Также правительство 13 марта внесло изменения в регламент для введения возможности проведения онлайн-заседаний, чтобы обеспечить стабильность работы Кабмина в условиях угрозы коронавируса.
В Государственной пограничной службе УП сообщили, что знают о рассмотрении правительством и СНБО возможного изменения процедуры пропуска на границе и ожидают официального решения.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что пограничники готовы принимать соответствующие меры.
Что было раньше: 12 марта в Кабмине сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом могут ограничить количество действующих пунктов пропуска. Отмечалось, что планируют закрыть около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточнялся.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
- О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. Covid-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
- В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек.
- 13 марта мэр Киева Виталий Кличко призвал Министерство инфраструктуры Украины и руководство аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.