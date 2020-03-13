Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков: Мы должны закрыть границу для иностранцев

Пятница, 13 марта 2020, 13:37
Аваков: Мы должны закрыть границу для иностранцев

Министерство внутренних дел предлагает закрыть границы для иностранцев, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авкова, премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, Государственная пограничная служба в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы должны сделать контроль. Для иностранцев предлагаем ввести 100-процентный режим ограничений на наших пунктах пропуска".

Детали: При этом Аваков отметил, что пункты пропуска на границе останутся открытыми для украинцев и тех, кто имеет вид на жительство, поскольку "каждый имеет право вернуться домой и мы их ждем".

По словам министра, в настоящее время 43 тысячи украинцев выехали на короткое время за границу.

Аваков также отметил, что сейчас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился во временно оккупированной Горловке.

По словам Авакова, пропуск граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, ограничиваться не будет.

В случае подозрения на коронавирус, украинцев будут госпитализировать – для этого на каждом КПВВ дежурит оборудована машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

Вместе с тем Украина не будет пускать на свою территорию граждан, которые следуют из временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, если у них обнаружат признаки заболевания, похожего на коронавирус.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабинет министров на заседании 13 марта принял решение временно закрыть и прекратить сообщение в некоторых пунктах пропуска через государственный контроль и в пунктах контроля.

Он отметил, что все граждане Украины и те, кто имеет вид на жительство, смогут "беспрепятственно вернуться домой".

Также правительство 13 марта внесло изменения в регламент для введения возможности проведения онлайн-заседаний, чтобы обеспечить стабильность работы Кабмина в условиях угрозы коронавируса.

В Государственной пограничной службе УП сообщили, что знают о рассмотрении правительством и СНБО возможного изменения процедуры пропуска на границе и ожидают официального решения.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что пограничники готовы принимать соответствующие меры.

Что было раньше: 12 марта в Кабмине сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом могут ограничить количество действующих пунктов пропуска. Отмечалось, что планируют закрыть около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточнялся.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория: 

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • В Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • О двух последних случаях стало известно вечером 12 марта. Covid-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • В европейских странах за сутки значительно возросло количество больных Covid-19. По состоянию на утро 13 марта за время распространения китайского коронавируса зарегистрировали 128343 случаи заражения. Успешно завершили лечение 68 324 человека. Умерли от осложнений 4720 человек. 
  • 13 марта мэр Киева Виталий Кличко призвал Министерство инфраструктуры Украины и руководство аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровкоронавирусграницаАваков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: