Аваков: Мы должны закрыть границу для иностранцев

Министерство внутренних дел предлагает закрыть границы для иностранцев, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авкова, премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, Государственная пограничная служба в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы должны сделать контроль. Для иностранцев предлагаем ввести 100-процентный режим ограничений на наших пунктах пропуска".

Детали: При этом Аваков отметил, что пункты пропуска на границе останутся открытыми для украинцев и тех, кто имеет вид на жительство, поскольку "каждый имеет право вернуться домой и мы их ждем".

По словам министра, в настоящее время 43 тысячи украинцев выехали на короткое время за границу.

Аваков также отметил, что сейчас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился во временно оккупированной Горловке.

По словам Авакова, пропуск граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, ограничиваться не будет.

В случае подозрения на коронавирус, украинцев будут госпитализировать – для этого на каждом КПВВ дежурит оборудована машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

Вместе с тем Украина не будет пускать на свою территорию граждан, которые следуют из временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, если у них обнаружат признаки заболевания, похожего на коронавирус.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабинет министров на заседании 13 марта принял решение временно закрыть и прекратить сообщение в некоторых пунктах пропуска через государственный контроль и в пунктах контроля.

Он отметил, что все граждане Украины и те, кто имеет вид на жительство, смогут "беспрепятственно вернуться домой".

Также правительство 13 марта внесло изменения в регламент для введения возможности проведения онлайн-заседаний, чтобы обеспечить стабильность работы Кабмина в условиях угрозы коронавируса.

В Государственной пограничной службе УП сообщили, что знают о рассмотрении правительством и СНБО возможного изменения процедуры пропуска на границе и ожидают официального решения.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что пограничники готовы принимать соответствующие меры.

Что было раньше: 12 марта в Кабмине сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом могут ограничить количество действующих пунктов пропуска. Отмечалось, что планируют закрыть около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточнялся.

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