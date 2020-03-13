Аваков: Мы должны закрыть границу для иностранцев

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Пятница, 13 марта 2020, 14:37

Министерство внутренних дел предлагает закрыть границы для иностранцев, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Источник: пресс-служба МВД со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авкова

Прямая речь: "Мы должны сделать контроль. Для иностранцев предлагаем ввести 100-процентный режим ограничений на наших пунктах пропуска".

Детали: При этом Аваков отметил, что пункты пропуска на границе останутся открытыми для украинцев и тех, кто имеет вид на жительство, поскольку "каждый имеет право вернуться домой и мы их ждем".

По словам министра, в настоящее время 43 тысячи украинцев выехали на короткое время за границу.

Аваков также отметил, что сейчас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился во временно оккупированной Горловке.

По словам Авакова, пропуск граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, ограничиваться не будет.

В случае подозрения на коронавирус, украинцев будут госпитализировать – для этого на каждом КПВВ дежурит оборудована машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

Вместе с тем Украина не будет пускать на свою территорию граждан, которые следуют из временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, если у них обнаружат признаки заболевания, похожего на коронавирус.

Украинская правда


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