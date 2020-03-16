Рада изменит расписание и проведет внеочередное заседание из-за коронавируса

Верховная Рада изменит график работы и проведет внеочередное заседание 17 марта в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Источник: спикер ВР Дмитрий Разумков на согласительном совете 16 марта

Прямая речь: "О дальнейших действиях. Думаю, что в ближайшее время нам необходимо будет провести внеочередное заседание ВР, где рассмотреть вопрос законопроекта, который будет в ближайшее время предложен к рассмотрению. Он связан с вопросами, которые прямо помогают различным ветвям власти в вопросе борьбы с коронавирусом. Там целый комплекс мероприятий.

Предложено провести внеочередное заседание завтра (17 марта, – ред.) с 8 до 10, на которое вынести 2 законопроекта: первый, который сейчас прорабатывается в комитете, и второй – это вопрос, связанный с изменением календарного плана нашей работы".

Детали: Разумков добавил, что Верховная Рада не будет закрываться, но изменит свой график работы. В частности, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Спикер Рады отметил, что такое предложение поддержали депутаты от разных фракций и групп, с которыми он общался.

Он также призвал всех нардепов "отложить все политические составляющие" и продемонстрировать в ВР "единую консолидированную работу по тем вызовам, которые стоят перед нашим государством и не только перед нашим государством".

По словам Разумкова, сейчас нужно сделать все, что можно сделать на опережение, чтобы не возникло того, что мы видим сейчас с коронавирусом в странах Азии и Европы.

Спикер Рады также добавил, что, несмотря на ограничение доступа в здание ВР для всех, кроме нардепов и некоторых журналистов, будет просить разрешения пригласить на внеочередное заседание некоторых представителей правительства и других учреждений.

Он также заверил, что ограничение в доступе в Раду не скажется на ее открытости – потому что все заседания будут транслировать в прямом эфире.

Что было раньше: По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.

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