В Минздраве рассказали о состоянии женщин, у которых обнаружили коронавирус

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Понедельник, 16 марта 2020, 12:08

Две женщины из Черновицкой области, в которых в понедельник зафиксировали COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии. Одна из них вернулась из Италии.

Источник: Минздравовский Telegram-канал Коронавирус_инфо

Дословно: "Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все лица, с которыми она контактировала, изолированные в условиях стационара.

Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, но контактировала с лабораторно подтвержденным больным на коронавирус.

Ранее была госпитализирована с симптомами острого вирусного заболевания.

Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта у нее лабораторно подтвердился COVID-19".

Детали: Сейчас обе женщины находятся в изоляции. Им предоставляется симптоматическое лечение.

Что было раньше: По состоянию на утро 16 марта в Украине обнаружили 5 случаев заражения коронавируса.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 карантин Минздрав


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