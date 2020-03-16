В Минздраве рассказали о состоянии женщин, у которых обнаружили коронавирус

Две женщины из Черновицкой области, в которых в понедельник зафиксировали COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии. Одна из них вернулась из Италии.

Источник: Минздравовский Telegram-канал Коронавирус_инфо

Дословно: "Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все лица, с которыми она контактировала, изолированные в условиях стационара.

Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, но контактировала с лабораторно подтвержденным больным на коронавирус.

Ранее была госпитализирована с симптомами острого вирусного заболевания.

Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта у нее лабораторно подтвердился COVID-19".

Детали: Сейчас обе женщины находятся в изоляции. Им предоставляется симптоматическое лечение.

Что было раньше: По состоянию на утро 16 марта в Украине обнаружили 5 случаев заражения коронавируса.

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Предыстория: