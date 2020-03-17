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Чумак не захотів працювати з Венедіктовою в Офісі генпрокурора

Вівторок, 17 березня 2020, 09:47
Чумак не захотів працювати з Венедіктовою в Офісі генпрокурора

Віктор Чумак подав новопризначеній генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій заяву на звільнення з посади заступника генпрокурора.

Джерело: заява і пост Чумака у Facebook

Текст заяви: "Прошу Вас звільнити мене з адміністративної посади заступника генерального прокурора та з органів прокуратури"

 

Пряма мова Чумака: "Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди (Руслана Рябошапки – ред.) всім тим, хто в нас вірив і нас підтримував".

Передісторія:

  • 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку. За день до цього Рябошапку й інших керівників правоохоронних органів заслухали у парламенті.
  • 6 березня перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку.
  • Виконання обов’язків генпрокурора тимчасово поклали на Віктора Чумака, який був заступником генпрокура з січня 2020 року, після звільнення з посади військового прокурора. 
  • 17 березня Верховна Рада на другому поспіль позачерговому засіданні призначила на посаду генерального прокурора  Ірину Венедіктову, яка до цього виконувала обов’язки голови Державного бюро розслідувань.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс генпрокурораГенпрокуратураВенедіктова
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