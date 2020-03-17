Чумак не захотел работать с Венедиктовой в Офисе генпрокурора

Виктор Чумак подал новоназначенной генеральной прокурору Ирине Венедиктовой заявление на увольнение с должности заместителя генпрокурора.

Источник: заявление и пост Чумака в Facebook

Текст заявления: "Прошу Вас уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры".

Прямая речь Чумака: "Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды (Руслана Рябошапки – ред.) всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал".

Предыстория:

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку с должности. За день до этого Рябошапку и других руководителей правоохранительных органов заслушали в парламенте.

6 марта первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

Выполнение обязанностей генпрокурора временно возложили на Виктора Чумака, который был заместителем генпрокурора с января 2020 года, после увольнения с должности военного прокурора.

17 марта Верховная Рада на втором за утро внеочередном заседании назначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

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