Чумак не захотел работать с Венедиктовой в Офисе генпрокурора
Вторник, 17 марта 2020, 09:47
Виктор Чумак подал новоназначенной генеральной прокурору Ирине Венедиктовой заявление на увольнение с должности заместителя генпрокурора.
Источник: заявление и пост Чумака в Facebook
Текст заявления: "Прошу Вас уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры".
Прямая речь Чумака: "Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды (Руслана Рябошапки – ред.) всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал".
Предыстория:
- 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку. За день до этого Рябошапку и других руководителей правоохранительных органов заслушали в парламенте.
- 6 марта первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.
- Выполнение обязанностей генпрокурора временно возложили на Виктора Чумака, который был заместителем генпрокурора с января 2020 года, после увольнения с должности военного прокурора.
- 17 марта Верховная Рада на втором за утро внеочередном заседании назначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.
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