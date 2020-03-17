Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чумак не захотел работать с Венедиктовой в Офисе генпрокурора

Вторник, 17 марта 2020, 09:47
Чумак не захотел работать с Венедиктовой в Офисе генпрокурора

Виктор Чумак подал новоназначенной генеральной прокурору Ирине Венедиктовой заявление на увольнение с должности заместителя генпрокурора.

Источник: заявление и пост Чумака в Facebook

Текст заявления: "Прошу Вас уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры".

 

Прямая речь Чумака: "Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды (Руслана Рябошапки – ред.) всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал".

Предыстория:

  • 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что имело следствием его отставку. За день до этого Рябошапку и других руководителей правоохранительных органов заслушали в парламенте.
  • 6 марта первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.
  • Выполнение обязанностей генпрокурора временно возложили на Виктора Чумака, который был заместителем генпрокурора с января 2020 года, после увольнения с должности военного прокурора.
  • 17 марта Верховная Рада на втором за утро внеочередном заседании назначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

Читайте также: Как Коломойский, Медведчук и Портнов руками "слуг" устроили расправу над Рябошапкой

Почему Зеленский решил заменить премьер-министра и генпрокурора? 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис генпрокурораГенпрокуратураВенедиктова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Офис генпрокурора
Россияне обстреляли Краматорск "Искандерами" – генпрокурор
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
Подпольный "ЦПАУ" в Киеве печатал фальшивые документы и водительские права
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: