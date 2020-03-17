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Метро в Киеве закроется с ночи – Кличко

Вторник, 17 марта 2020, 11:18
Метро в Киеве закроется с ночи – Кличко

Согласно карантинным распоряжениям власти столичный метрополитен останавливает свою работу с 23 часов 17 марта.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно – до 3 апреля".

Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метрополитена.

Призываю киевлян заботиться о собственном здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих: пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняя спокойствие действуем взвешенно и осознанно".

Детали: Кличко объяснил, что Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета министров, столица должна закрыть метро, ​​так же как Днипро и Харьков.

Что предшествовало: КП "Киевпастранс" заявлял, что не планирует ограничения движения наземного коммунального транспорта и продолжает работу в штатном режиме. Весь подвижной состав тщательно дезинфицируют, водители и контролеры дважды в день проходят специальную медицинскую проверку.

Предыстория:

  • 16 марта президент Владимир Зеленский призвал правительствоостановить междугороднее и межобластное пассажирское транспортное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.
  • Правительство на своем заседании постановилоостановить работу метро уже с 17 марта.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался останавливать работу метро: людям нужно добираться на работу.
  • Зеленский заверил: если мэр Харькова будет нарушать законы при коронавирусном карантине, его ждетуголовная ответственность.
  • 17 марта Кернес таки заявил, что закроет метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Украинская правда

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Темы: метрокарантинКиев
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