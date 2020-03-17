Понад 3,6 тисячі українців чекають на повернення додому з-за кордону – МЗС

3644 українці за кордоном зареєструвалися у посольствах України й попросили повернути їх додому, повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

Джерело: брифінг представників МОЗ, МЗС та Мінінфраструктури

Пряма мова Божка: "Паніка скасовується…

За останню добу нам вдалося повернути додому вже декілька тисяч співгромадян. Робота продовжується. Шляхи повернення – не тільки повітряні, ми використовуємо й наземні. Робота з прикордонними країнами та іншими нашими партнерами налагоджена і триває. Консули України на місцях тримають ситуацію під контролем.

На сьогодні у нас зареєстровані 3644 наших співвітчизника, які виявили бажання ідентифікувати себе у наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому. Робота з цими людьми ведеться – і вони незабаром прибудуть додому".

Деталі: Божок наголосив, що найкращий спосіб заявити про свої потреби за кордоном – ідентифікувати себе у відповідному посольстві через онлайн-систему "Друг".

За його словами МЗС намагається не залишити без уваги жодного українця.

Цьому передувало: Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що майже 2 тисячі українців заповнили на сайті посольства України в Польщі спеціальний формуляр, вказавши, що не можуть повернутися додому й очікують евакуації.

Читайте також Шенген і безвіз в умовах пандемії: як коронавірус змінює правила перетину кордонів