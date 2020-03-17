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Понад 3,6 тисячі українців чекають на повернення додому з-за кордону – МЗС

Вівторок, 17 березня 2020, 13:03
Понад 3,6 тисячі українців чекають на повернення додому з-за кордону – МЗС

3644 українці за кордоном зареєструвалися у посольствах України й попросили повернути їх додому, повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

Джерело: брифінг представників МОЗ, МЗС та Мінінфраструктури

Пряма мова Божка: "Паніка скасовується…

За останню добу нам вдалося повернути додому вже декілька тисяч співгромадян. Робота продовжується. Шляхи повернення – не тільки повітряні, ми використовуємо й наземні. Робота з прикордонними країнами та іншими нашими партнерами налагоджена і триває. Консули України на місцях тримають ситуацію під контролем.

На сьогодні у нас зареєстровані 3644 наших співвітчизника, які виявили бажання ідентифікувати себе у наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому. Робота з цими людьми ведеться – і вони незабаром прибудуть додому".

Деталі: Божок наголосив, що найкращий спосіб заявити про свої потреби за кордоном – ідентифікувати себе у відповідному посольстві через онлайн-систему "Друг".   

За його словами МЗС намагається не залишити без уваги жодного українця.

Цьому передувало: Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що майже 2 тисячі українців заповнили на сайті посольства України в Польщі спеціальний формуляр, вказавши, що не можуть повернутися додому й очікують евакуації.

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Передісторія

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже близько 185 тисячі осіб.
  • На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою, та жінка, що відвідувала французький курорт. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019МЗСсвіт
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