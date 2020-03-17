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Более 3,6 тысячи украинцев ждут возвращения домой из-за границы – МИД

Вторник, 17 марта 2020, 13:03
Более 3,6 тысячи украинцев ждут возвращения домой из-за границы – МИД

3644 украинцев за рубежом зарегистрировались в посольствах Украины и попросили вернуть их домой, сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

Источник: брифинг представителей Минздрава, МИДа и Мининфраструктуры

Прямая речь Божко: "Паника отменяется...

За последние сутки нам удалось вернуть домой уже несколько тысяч сограждан. Работа продолжается. Пути возвращения – не только воздушные, мы используем и наземные. Работа с пограничными странами и другими нашими партнерами налажена и продолжается. Консулы Украины на местах держат ситуацию под контролем.

На сегодня у нас зарегистрированы 3644 наших соотечественника, которые пожелали идентифицировать себя в наших посольствах и обратились с просьбой о возвращении домой. Работа с этими людьми ведется – и они вскоре прибудут домой".

Детали: Божок подчеркнул, что лучший способ заявить о своих потребностях за границей – идентифицировать себя в соответствующем посольстве через онлайн-систему "Друг".

По его словам, МИД старается не оставить без внимания ни одного украинского.

Этому предшествовало: Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что почти 2 тысячи украинцев заполнили на сайте посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой и ожидают эвакуации.

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Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже порядка 185 тысяч человек.
  • На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей, и женщина, посещавшая французский курорт. Остальные больные – в Черновицкой области.
  • Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.

Алена Рощенко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019МИДмир
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