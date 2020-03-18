Карантин в Одесі: маршрутки не вийшли на лінії, громадський транспорт переповнений
В Одесі до 80% маршрутних автобусів, які курсують між центром Одеси, селищем Котовського і Таїрова, не вийшли на лінії, в результаті чого трамваї і тролейбуси виявилися переповненими.
Джерело: "Думська"
Деталі: За повідомленням ЗМІ, наразі місцева влада на порушення автоперевізниками договорів поки не реагує.
Дослівно: "Судячи з усього, маршрутники відреагували на обмеження, запроваджені міським головою і Кабміном. При цьому через карантин сильно впав пасажиропотік, і перевізники зазнають збитків".
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Нагадаємо,
- У Києві закриття метро провокує черги на маршрутки.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.