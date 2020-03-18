Карантин в Одесі: маршрутки не вийшли на лінії, громадський транспорт переповнений

В Одесі до 80% маршрутних автобусів, які курсують між центром Одеси, селищем Котовського і Таїрова, не вийшли на лінії, в результаті чого трамваї і тролейбуси виявилися переповненими.

Джерело: "Думська"

Деталі: За повідомленням ЗМІ, наразі місцева влада на порушення автоперевізниками договорів поки не реагує.

Дослівно: "Судячи з усього, маршрутники відреагували на обмеження, запроваджені міським головою і Кабміном. При цьому через карантин сильно впав пасажиропотік, і перевізники зазнають збитків".

фото - "7 канал"

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