Карантин в Одессе: маршрутки не вышли на линии, общественный транспорт переполнен
В Одессе до 80% маршрутных автобусов, которые курсируют между центром Одессы, поселком Котовского и Таирова, не вышли на линии, в результате чего трамваи и троллейбусы оказались переполнеными.
Источник: "Думская"
Детали: Согласно сообщению СМИ, в настоящее время местные власти на нарушение автоперевозчиками договоров пока не реагируют.
Дословно: "Судя по всему, маршрутчики отреагировали на ограничения, введенные городским головой и Кабмином. При этом из-за карантина сильно упал пассажиропоток, и перевозчики несут убытки".
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Напомним,
- В Киеве закрытие метро провоцирует очереди на маршрутки.
- В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.