Карантин в Одессе: маршрутки не вышли на линии, общественный транспорт переполнен

В Одессе до 80% маршрутных автобусов, которые курсируют между центром Одессы, поселком Котовского и Таирова, не вышли на линии, в результате чего трамваи и троллейбусы оказались переполнеными.

Источник: "Думская"

Детали: Согласно сообщению СМИ, в настоящее время местные власти на нарушение автоперевозчиками договоров пока не реагируют.

Дословно: "Судя по всему, маршрутчики отреагировали на ограничения, введенные городским головой и Кабмином. При этом из-за карантина сильно упал пассажиропоток, и перевозчики несут убытки".

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Напомним,