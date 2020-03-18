Карантин в Одессе: маршрутки не вышли на линии, общественный транспорт переполнен

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Среда, 18 марта 2020, 10:54

В Одессе до 80% маршрутных автобусов, которые курсируют между центром Одессы, поселком Котовского и Таирова, не вышли на линии, в результате чего трамваи и троллейбусы оказались переполнеными.

Источник: "Думская"

Детали: Согласно сообщению СМИ, в настоящее время местные власти на нарушение автоперевозчиками договоров пока не реагируют.

Дословно: "Судя по всему, маршрутчики отреагировали на ограничения, введенные городским головой и Кабмином. При этом из-за карантина сильно упал пассажиропоток, и перевозчики несут убытки".

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Напомним, 

  • В Киеве закрытие метро провоцирует очереди на маршрутки. 
  • В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Темы: карантин Одесса


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