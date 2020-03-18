Коронавірус на Київщині: інфікований на самоізоляції, під контролем медиків

Мешканець Київської області, інфікований на коронавірус, та його близькі перебувають на самоізоляції.

Джерело: пресслужба Київської обласної державної адміністрації

Деталі: За даними КОДА, наявність коронавірусу у чоловіка було виявлено після його повернення з-за кордону.

Дослівно: "Чоловікові стало зле і він звернувся по допомогу до столичної клініки. Там у нього взяли аналізи, які доставили у центральну вірусологічну лабораторію Центру Громадського Здоров’я МОЗ України, де й підтвердився факт наявності коронавірусу".

"На цей час пацієнт перебуває на самоізоляції. Його близькі також перебувають на самоізоляції. Над ними встановлений медико-санітарний нагляд".

Читайте також:

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Нагадаємо,