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Коронавірус на Київщині: інфікований на самоізоляції, під контролем медиків

Середа, 18 березня 2020, 10:25
Коронавірус на Київщині: інфікований на самоізоляції, під контролем медиків

Мешканець Київської області, інфікований на коронавірус, та його близькі перебувають на самоізоляції. 

Джерело: пресслужба Київської обласної державної адміністрації 

Деталі: За даними КОДА, наявність коронавірусу у чоловіка було виявлено після його повернення з-за кордону.

Дослівно: "Чоловікові стало зле і він звернувся по допомогу до столичної клініки. Там у нього взяли аналізи, які доставили у центральну вірусологічну лабораторію Центру Громадського Здоров’я МОЗ України, де й підтвердився факт наявності коронавірусу".

"На цей час пацієнт перебуває на самоізоляції. Його близькі також перебувають на самоізоляції. Над ними встановлений медико-санітарний нагляд". 

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Нагадаємо

  • В Україні станом на 20:00 17 березня офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
    В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївська область
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