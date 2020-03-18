Коронавирус на Киевщине: инфицированный на самоизоляции, под контролем медиков

Житель Киевской области, у которого выявили коронавирус, и его близкие находятся на самоизоляции.

Источник: пресс-служба Киевской областной госадминистрации

Детали: По данным КОГА, коронавирус у мужчины был обнаружен после его возвращения из-за границы.

Дословно: "Мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра Общественного Здоровья МОЗ Украины, где и подтвердился факт коронавируса".

"В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Его близкие также находятся на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор".

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Напомним,