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Коронавирус на Киевщине: инфицированный на самоизоляции, под контролем медиков

Среда, 18 марта 2020, 10:25
Коронавирус на Киевщине: инфицированный на самоизоляции, под контролем медиков

Житель Киевской области, у которого выявили коронавирус, и его близкие находятся на самоизоляции.

Источник: пресс-служба Киевской областной госадминистрации

Детали: По данным КОГА, коронавирус у мужчины был обнаружен  после его возвращения из-за границы.

Дословно: "Мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра Общественного Здоровья МОЗ Украины, где и подтвердился факт коронавируса".

"В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Его близкие также находятся на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор".

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Напомним, 

  • В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
  • В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиевская область
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