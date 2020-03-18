Коронавирус на Киевщине: инфицированный на самоизоляции, под контролем медиков
Житель Киевской области, у которого выявили коронавирус, и его близкие находятся на самоизоляции.
Источник: пресс-служба Киевской областной госадминистрации
Детали: По данным КОГА, коронавирус у мужчины был обнаружен после его возвращения из-за границы.
Дословно: "Мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра Общественного Здоровья МОЗ Украины, где и подтвердился факт коронавируса".
"В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Его близкие также находятся на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор".
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Напомним,
- В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.