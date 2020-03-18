Зеленський підписав закон про покарання за порушення правил карантину
Президент Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Джерело: сайт парламенту
Деталі: Проект закону №3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня.
Того ж дня спікер Дмитро Разумков підписав його й передав голові держави.
18 березня закон уже повернуто з підписом від президента.
Закон передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність (від штрафів до позбавлення волі) для громадян та чиновників за порушення правил карантину.
Крім того, документом дозволено працювати з дому та брати додаткову відпустку у зв’язку з карантином.
Закон передбачає низку кроків, які мають знизити негативні наслідки від перебування країни на карантині.
Також документ унормовує питання державних закупівель для медичної сфери, поставки медичних препаратів та обладнання на час обмежувальних заходів, введених через пандемію коронавірусу. .
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Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати
Передісторія:
- В Україні запроваджено карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
- Станом на вечір 17 березня в Україні було зареєстровано вже 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
- У світі – пандемія через новий коронавірус SARS-CoV-2, що породжує хворобу COVID-19. Спалахнувши в Китаї, вірус поширився вже на 156 країн та регіонів. За останніми даними, цим вірусом заразилося 198 756 осіб, вилікували від нього 81 961 людина, померли від ускладнень хвороби 7 955 людей.