Зеленський підписав закон про покарання за порушення правил карантину

Президент Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Проект закону №3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня.

Того ж дня спікер Дмитро Разумков підписав його й передав голові держави.

18 березня закон уже повернуто з підписом від президента.

Закон передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність (від штрафів до позбавлення волі) для громадян та чиновників за порушення правил карантину.

Крім того, документом дозволено працювати з дому та брати додаткову відпустку у зв’язку з карантином.

Закон передбачає низку кроків, які мають знизити негативні наслідки від перебування країни на карантині.

Також документ унормовує питання державних закупівель для медичної сфери, поставки медичних препаратів та обладнання на час обмежувальних заходів, введених через пандемію коронавірусу. .

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