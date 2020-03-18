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Зеленский подписал закон о наказании за нарушение правил карантина

Среда, 18 марта 2020, 11:11
Зеленский подписал закон о наказании за нарушение правил карантина

Президент Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Источник: сайт парламента

Детали: Проект закона №3219 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 17 марта.

В тот же день спикер Дмитрий Разумков подписал его и передал главе государства.

18 марта закон уже возвращен с подписью от президента.

Закон предусматривает административную и уголовную ответственность (от штрафов до лишения воли) для граждан и чиновников за нарушение правил карантина.

Кроме того, документом разрешено работать из дома и брать дополнительный отпуск в связи с карантином.

Закон предусматривает ряд шагов, которые должны снизить негативные последствия от пребывания страны на карантине.

Также документ нормирует вопрос государственных закупок для медицинской сферы, поставки медицинских препаратов и оборудования на время ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

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Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Предыстория:

  • В Украине введенкарантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили егоназемным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на вечер 17 марта в Украине было зарегистрировано уже 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.
  • В мире – пандемия из-за нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Вспыхнув в Китае, вирус распространился уже на 156 стран и регионов. По последним данным, этим вирусом заразились 198 756 человек, вылечили от него 81 961 человек, умерли от осложнений болезни 7955 человек.

Темы: карантинЗеленскийкоронавирусэпидемиязаконодательство
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