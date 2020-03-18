Зеленский подписал закон о наказании за нарушение правил карантина
Президент Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Источник: сайт парламента
Детали: Проект закона №3219 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 17 марта.
В тот же день спикер Дмитрий Разумков подписал его и передал главе государства.
18 марта закон уже возвращен с подписью от президента.
Закон предусматривает административные (штрафы) и уголовные (лишение свободы) наказания для граждан и чиновников за нарушение правил карантина.
Кроме того, документом разрешено работать из дома и брать дополнительный отпуск в связи с карантином.
Закон предусматривает ряд шагов, которые должны снизить негативные последствия от пребывания страны на карантине.
Также документ нормирует вопрос государственных закупок для медицинской сферы, поставки медицинских препаратов и оборудования на время ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Предыстория:
- В Украине введенкарантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили егоназемным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
- По состоянию на вечер 17 марта в Украине было зарегистрировано уже 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.