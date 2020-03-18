Зеленский подписал закон о наказании за нарушение правил карантина

Президент Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Источник: сайт парламента

Детали: Проект закона №3219 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 17 марта.

В тот же день спикер Дмитрий Разумков подписал его и передал главе государства.

18 марта закон уже возвращен с подписью от президента.

Закон предусматривает административную и уголовную ответственность (от штрафов до лишения воли) для граждан и чиновников за нарушение правил карантина.

Кроме того, документом разрешено работать из дома и брать дополнительный отпуск в связи с карантином.

Закон предусматривает ряд шагов, которые должны снизить негативные последствия от пребывания страны на карантине.

Также документ нормирует вопрос государственных закупок для медицинской сферы, поставки медицинских препаратов и оборудования на время ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

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