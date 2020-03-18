Рада продезінфікує місця, де був Шахов, і протестує тих, хто бачився з ним

Верховна Рада й Міністерство охорони здоров’я вживають заходи для запобігання поширенню коронавірусу у парламенті після позитивного тесту на COVID-19 у народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова.

Джерело: сайт парламенту

Дослівно: "Апарат Верховної Ради у координації з Міністерством охорони здоров’я України вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом.

Співробітники Міністерства охорони здоров’я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій.

Повідомляємо, що зараз встановлюються всі особи, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, для проведення необхідних тестів.

Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик".

Деталі: Сергій Шахов перебуває на самоізоляції.

На позачерговому засіданні ВР 17 березня його не було.

За словами Шахова, востаннє він був у Верховній Раді 6 березня. Водночас, громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету.

Верховна Рада вранці 17 березня провела два позачергових засідання – і перейшла к формат роботи у комітетах: через карантин і ризик поширення нового коронавірусу пленарні засідання вирішили не проводити.

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