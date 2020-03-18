Рада продезинфицирует места, где был Шахов, и протестует тех, кто виделся с ним

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Среда, 18 марта 2020, 14:11

Верховная Рада и Министерство здравоохранения принимают меры для предотвращения распространения коронавируса в парламенте после позитивного теста на COVID-19 у народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.

Источник: сайт парламента

Дословно: "Аппарат Верховной Рады в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом.

Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий.

Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов.

Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик".

Детали: Сергей Шахов находится на самоизоляции.

На внеочередном заседании ВР 17 марта его не было.

По словам Шахова, последний раз он был в Верховной Раде 6 марта. В то же время, общественное движение "ЧЕСТНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.

 

Верховная Рада утром 17 марта провела два внеочередных заседания – и перешла в формат работы в комитетах: из-за карантина и риска распространения нового коронавируса пленарные заседания решили не проводить.

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Предыстория:

  • В мире – пандемия из-за нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Вспыхнув в Китае, вирус распространился уже на 156 стран и регионов. По последним данным, этим вирусом заразились 198 756 человек, вылечили от него 81 961 человек, умерли от осложнений болезни 7955 человек.
  • В Украине введенкарантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили егоназемным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на вечер 17 марта в Украине было зарегистрировано уже 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 Верховная Рада


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