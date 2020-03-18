Рада продезинфицирует места, где был Шахов, и протестует тех, кто виделся с ним

Верховная Рада и Министерство здравоохранения принимают меры для предотвращения распространения коронавируса в парламенте после позитивного теста на COVID-19 у народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.

Источник: сайт парламента

Дословно: "Аппарат Верховной Рады в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом.

Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий.

Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов.

Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик".

Детали: Сергей Шахов находится на самоизоляции.

На внеочередном заседании ВР 17 марта его не было.

По словам Шахова, последний раз он был в Верховной Раде 6 марта. В то же время, общественное движение "ЧЕСТНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.

Верховная Рада утром 17 марта провела два внеочередных заседания – и перешла в формат работы в комитетах: из-за карантина и риска распространения нового коронавируса пленарные заседания решили не проводить.

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