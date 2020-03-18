Рада продезинфицирует места, где был Шахов, и протестует тех, кто виделся с ним
Верховная Рада и Министерство здравоохранения принимают меры для предотвращения распространения коронавируса в парламенте после позитивного теста на COVID-19 у народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
Источник: сайт парламента
Дословно: "Аппарат Верховной Рады в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом.
Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий.
Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов.
Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик".
Детали: Сергей Шахов находится на самоизоляции.
На внеочередном заседании ВР 17 марта его не было.
По словам Шахова, последний раз он был в Верховной Раде 6 марта. В то же время, общественное движение "ЧЕСТНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.
Верховная Рада утром 17 марта провела два внеочередных заседания – и перешла в формат работы в комитетах: из-за карантина и риска распространения нового коронавируса пленарные заседания решили не проводить.
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Предыстория:
- В мире – пандемия из-за нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Вспыхнув в Китае, вирус распространился уже на 156 стран и регионов. По последним данным, этим вирусом заразились 198 756 человек, вылечили от него 81 961 человек, умерли от осложнений болезни 7955 человек.
- В Украине введенкарантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили егоназемным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
- По состоянию на вечер 17 марта в Украине было зарегистрировано уже 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные.