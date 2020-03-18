Кличко просить жорсткості для підприємств, що не переходять на карантин

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів зобов’язати керівників установ і підприємств перевести людей на віддалену роботу у разі, коли гострої потреби у присутності співробітників на робочих місцях немає.

Джерело: відеозвернення мера Києва, оприлюднене 18 березня на його сторінці у Facebook

Пряма мова Кличка: "Більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Але є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням. Це безвідповідально у ситуації обмежувальних заходів.

Звертаюся до Кабінету міністрів: жорстко зобов’язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу. І контролювати виконання керівниками такого розпорядження".

Деталі: Кличко додав, що в іншому випадку "ніякі закриття метро та інші обмежувальні заходи ситуації (з розповсюдженням коронавірусу - ред.) не врятують".

Також мер зауважив, що робота міського транспорту в режимі обмежувальних заходів "мотивована одним - перевозити киян, яким справді необхідно їхати на роботу".

За словами Кличка, йдеться про лікарів, працівників продуктових магазинів та підприємств, що не можуть зупинитися, бо забезпечують життєдіяльність міста. Всі інші мають залишатися вдома".

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