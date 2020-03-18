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Кличко просить жорсткості для підприємств, що не переходять на карантин

Середа, 18 березня 2020, 13:35
Кличко просить жорсткості для підприємств, що не переходять на карантин
фото - пресслужба КМДА

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів зобов’язати керівників установ і підприємств перевести людей на віддалену роботу у разі, коли гострої потреби у присутності співробітників на робочих місцях немає. 

Джерело: відеозвернення мера Києва, оприлюднене 18 березня на його сторінці у Facebook 

Пряма мова Кличка: "Більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Але є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням. Це безвідповідально у ситуації обмежувальних заходів.

Звертаюся до Кабінету міністрів: жорстко зобов’язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу. І контролювати виконання керівниками такого розпорядження".

Деталі: Кличко додав, що в іншому випадку "ніякі закриття метро та інші обмежувальні заходи ситуації (з розповсюдженням коронавірусу - ред.) не врятують". 

Також мер зауважив, що робота міського транспорту в режимі обмежувальних заходів "мотивована одним - перевозити киян, яким справді необхідно їхати на роботу".

За словами Кличка, йдеться про лікарів, працівників продуктових магазинів та підприємств, що не можуть зупинитися, бо забезпечують життєдіяльність міста. Всі інші мають залишатися вдома". 

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Нагадаємо

  • З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Cтаном на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.

Українська правда
Теми: КиївкарантинкоронавірусВіталій КличкоКабінет міністрів
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