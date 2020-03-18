Кличко просит жесткости для предприятий, которые не переходят на карантин

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Среда, 18 марта 2020, 14:35
фото - пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров обязать руководителей учреждений и предприятий перевести людей на удаленную работу в случае, когда острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах нет.

Источник: видеообращение мэра Киева, опубликованное 18 марта на его странице в Facebook

Прямая речь Кличко: "Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Это безответственно в ситуации ограничительных мер.

Обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения".

Детали: Кличко добавил, что в противном случае "никакое закрытие метро и другие ограничительные меры ситуации (с распространением коронавируса - ред.) не спасут".

Также мэр отметил, что работа городского транспорта в режиме ограничительных мер "мотивирована одним - перевозить киевлян, которым действительно необходимо ехать на работу".

По словам Кличко, речь идет о врачах, работниках продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома".

Украинская правда
Темы: Киев карантин коронавирус Виталий Кличко Кабинет министров


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