У Раді уточнили, хто має самоізолюватися після контактів з Шаховим

Усім членам комітету ВР з екологічної політики та природокористування, а також тим, хто безпосередньо контактував з нардепом Сергієм Шаховим, рекомендована самоізоляція на 14 днів.

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин

Пряма мова Кравчук: "Вже встановлено, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради ВР у понеділок і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок (16 та 17 березня - ред.). З вихідних перебуває на самоізоляції вдома.

Після повернення з-за кордону Шахов був присутній на засіданні комітету з питань екологічної політики. Усім членам комітету, а також тим, хто безпосередньо контактував з Шаховим рекомендована самоізоляція на 14 днів. Зараз список контактів уточнюється".

Деталі: Про контакти з Шаховим після його повернення з-за кордону на своїх сторінках у Facebook повідомили нардепи від "Голосу" Ярослав Юрчишин та Леся Василенко

Пряма мова Юрчишина: "Я був в ефірах з паном Сергієм Шаховим 12 та 13 березня. Після того, як Сергій безвідповідально з'їздив закордон та ще більш безвідповідально ходив на ефіри. ... Після отримання інформації про його діагноз я одразу ж перейшов у режим добровільної самоізоляції, буду у ній до 23 березня".

"Готовий до будь-яких інших дій, які гарантуватимуть безпеку оточуючим. Симптомів немає, почуваюся добре".

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Що передувало:

18 березня стало відомо, що у нардепа, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявлено коронавірус.

У МОЗ та Верховній Раді заявили, що вживають заходів для запобігання поширенню коронавірусу у парламенті після позитивного тесту на COVID-19 у народного депутата Шахова.

З 12 березня щонайменше до 3 квітня в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей і лише тих, хто буде у медичній масці.

Станом на вечір 17 березня в Україні було зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.