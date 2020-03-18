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В Раде уточнили, кто должен самоизолироваться после контактов с Шаховым

Среда, 18 марта 2020, 15:13
В Раде уточнили, кто должен самоизолироваться после контактов с Шаховым

Всем членам комитета ВР по экологической политике и природопользованию, а также тем, кто непосредственно контактировал с нардепом Сергеем Шаховым, рекомендована самоизоляция на 14 дней.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин

Прямая речь Кравчук: "Уже установлено, что Шахов не посещал заседания согласительного совета ВР в понедельник и пленарное заседание Верховной Рады во вторник (16 и 17 марта - ред.). С выходных находится на самоизоляции дома.

После возвращения из-за границы Шахов присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики. Всем членам комитета, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым, рекомендована самоизоляция на 14 дней. Список контактов уточняется".

Детали: О контактах с Шаховым после его возвращения из-за границы на своих страницах в Facebook сообщили нардепы Ярослав Юрчишин и Леся Василенко

Прямая речь Юрчишина: "Я был на эфирах с Шаховым 12 и 13 марта. После того, как Сергей безответственно съездил за границу и еще более безответственно ходил на эфиры. ... После получения информации о его диагнозе я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции, в которой буду находиться до 23 марта".

"Готов к любым другим действиям, которые будут гарантировать безопасность окружающим. Симптомов нет, чувствую себя хорошо".

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Предыстория: 

18 марта стало известно, что  у нардепа, члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова выявлен коронавирус.

В МОЗ и Верховной Раде заявили, что принимают меры для предотвращения распространения коронавируса в парламенте после позитивного теста на COVID-19 у нардепа Шахова.

С 12 марта минимум по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек и только тех, кто будет в медицинской маске.

По состоянию на вечер 17 марта в Украине было зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них летальные. 

Украинская правда
Темы: коронавирусВерховная Радакарантин
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