Повернувся з Єгипту: деталі про хворого на коронавірус маріупольця
Перший підтверджений випадок зараження у Донецькій області виявили у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся із Єгипту.
Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook
Пряма мова: "Перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині. Вірус виявили у 52-річного маріупольця, що повернувся із Єгипту".
Деталі: Зазначається, що медики надають йому необхідну допомогу. Осіб, які з ним контактували, вже виявили. Наразі вони перебувають під наглядом.
Очільник ОДА просить жителів міста зберігати спокій та нагадує про гігієну.
Що передувало: У Центрі громадського здоров’я повідомили про два нових випадки зараження коронавірусом: один в Донецькій області та другий у Київській. Усього в Україні підтверджено 16 позитивних результатів на COVID-19.
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Передісторія:
- Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно було зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
- Лише 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.