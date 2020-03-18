Повернувся з Єгипту: деталі про хворого на коронавірус маріупольця

Перший підтверджений випадок зараження у Донецькій області виявили у 52-річного жителя Маріуполя, який повернувся із Єгипту.

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова: "Перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині. Вірус виявили у 52-річного маріупольця, що повернувся із Єгипту".

Деталі: Зазначається, що медики надають йому необхідну допомогу. Осіб, які з ним контактували, вже виявили. Наразі вони перебувають під наглядом.

Очільник ОДА просить жителів міста зберігати спокій та нагадує про гігієну.

Що передувало: У Центрі громадського здоров’я повідомили про два нових випадки зараження коронавірусом: один в Донецькій області та другий у Київській. Усього в Україні підтверджено 16 позитивних результатів на COVID-19.

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