Вернулся из Египта: детали о больном коронавирусом мариупольце

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Четверг, 19 марта 2020, 00:20

Первый подтвержденный случай заражения в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь: "Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта ".

Детали: Отмечается, что медики оказывают ему необходимую помощь. Людей, которые с ним контактировали, уже обнаружили. Сейчас они находятся под наблюдением.

Глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.

Что предшествовало: В Центре общественного здоровья сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом: один в Донецкой области и второй в Киевской. Всего в Украине подтверждено 16 положительных результатов на COVID-19.

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Напомним:

  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально было зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19, два из них летальные.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.

Украинская правда
Темы: коронавирус Донецкая область


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