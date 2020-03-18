Вернулся из Египта: детали о больном коронавирусом мариупольце

Первый подтвержденный случай заражения в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь: "Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта ".

Детали: Отмечается, что медики оказывают ему необходимую помощь. Людей, которые с ним контактировали, уже обнаружили. Сейчас они находятся под наблюдением.

Глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.

Что предшествовало: В Центре общественного здоровья сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом: один в Донецкой области и второй в Киевской. Всего в Украине подтверждено 16 положительных результатов на COVID-19.

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Напомним: