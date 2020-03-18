Вернулся из Египта: детали о больном коронавирусом мариупольце
Первый подтвержденный случай заражения в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.
Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook
Прямая речь: "Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта ".
Детали: Отмечается, что медики оказывают ему необходимую помощь. Людей, которые с ним контактировали, уже обнаружили. Сейчас они находятся под наблюдением.
Глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.
Что предшествовало: В Центре общественного здоровья сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом: один в Донецкой области и второй в Киевской. Всего в Украине подтверждено 16 положительных результатов на COVID-19.
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Напомним:
- По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально было зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19, два из них летальные.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.