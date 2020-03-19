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Патрульні склали три протоколи на порушників карантину у Києві

Четвер, 19 березня 2020, 10:20
Патрульні склали три протоколи на порушників карантину у Києві
Фото УП

За два дні, що діє жорсткий карантин у Києві, патрульні склали три протоколи за порушення закону про запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Джерело: речник управління патрульної поліції Києва Роман Мартинюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Станом на сьогодні, за ці два дні карантину, патрульні склади три протоколи за порушення карантину. Один випадок відносно працівника закладу, який продовжував роботу, попри заборону, і працівник якого відмовлявся припинити порушення, два інші – на водіїв. Зокрема, один на водія міжміської маршрутки, який перевозив понад 10 пасажирів, що наразі заборонено".

Деталі: Мартинюк не зміг уточнити, йдеться про приватного чи комунального перевізника.

За його словами, складені протоколи "Укрпоштою" направляють до суду. Суд у свою чергу, згідно з законом, має три місяці на розгляд протоколу і притягнення порушника до відповідальності.  

Разом з тим Мартинюк наголосив, що наразі патрульні поліцейські націлені у першу чергу на профілактичну  та роз’яснювальну роботу, а протоколи складають лише у виключних випадках, люди не реагують на зауваження і продовжують порушувати закон. 

Що було раніше: 18 березня на столичній Троєщині утворився великий трамвайний затор: водій, який помітив, що в салоні перебуває понад 10 осіб і не всі у масках, боячись штрафу, викликав патрульну поліцію. Патрульні заборонили рух і проводили роз’яснювальну роботу серед пасажирів, щоб вони дотримувалися закону. 

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У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019карантин
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