Патрульные составили три протокола на нарушителей карантина в Киеве

За два дня, что действует жесткий карантин в Киеве, патрульные составили три протокола за нарушение закона о предотвращении распространения коронавирусной болезни.

Источник: пресс-секретарь управления патрульной полиции Киева Роман Мартынюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На сегодня, за эти два дня карантина, патрульные составы три протокола за нарушение карантина. Один случай относительно работника заведения, которое продолжало работу, несмотря на запрет, и работник которого отказывался прекратить нарушение, два других – на водителей. В частности, один на водителя междугородной маршрутки, который перевозил более 10 пассажиров, что сейчас запрещено".

Детали: Мартынюк не смог уточнить, идет речь о частном или коммунальном перевозчике.

По его словам, составленные протоколы "Укрпочтой" направляют в суд. Суд в свою очередь, согласно закону, имеет три месяца на рассмотрение протокола и привлечение нарушителя к ответственности.

Вместе с тем Мартынюк отметил, что сейчас патрульные полицейские нацелены в первую очередь на профилактическую и разъяснительную работу, а протоколы составляют только в исключительных случаях, когда люди не реагируют на замечания и продолжают нарушать закон.

Что было раньше: 18 марта на столичной Троещине образовался большой трамвайный затор: водитель, заметивший, что в салоне находится более 10 человек и не все в масках, опасаясь штрафа, вызвал патрульную полицию. Патрульные запретили движение и проводили разъяснительную работу среди пассажиров, чтобы они соблюдали закон.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Предыстория: