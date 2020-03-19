Патрульные составили три протокола на нарушителей карантина в Киеве
За два дня, что действует жесткий карантин в Киеве, патрульные составили три протокола за нарушение закона о предотвращении распространения коронавирусной болезни.
Источник: пресс-секретарь управления патрульной полиции Киева Роман Мартынюк в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "На сегодня, за эти два дня карантина, патрульные составы три протокола за нарушение карантина. Один случай относительно работника заведения, которое продолжало работу, несмотря на запрет, и работник которого отказывался прекратить нарушение, два других – на водителей. В частности, один на водителя междугородной маршрутки, который перевозил более 10 пассажиров, что сейчас запрещено".
Детали: Мартынюк не смог уточнить, идет речь о частном или коммунальном перевозчике.
По его словам, составленные протоколы "Укрпочтой" направляют в суд. Суд в свою очередь, согласно закону, имеет три месяца на рассмотрение протокола и привлечение нарушителя к ответственности.
Вместе с тем Мартынюк отметил, что сейчас патрульные полицейские нацелены в первую очередь на профилактическую и разъяснительную работу, а протоколы составляют только в исключительных случаях, когда люди не реагируют на замечания и продолжают нарушать закон.
Что было раньше: 18 марта на столичной Троещине образовался большой трамвайный затор: водитель, заметивший, что в салоне находится более 10 человек и не все в масках, опасаясь штрафа, вызвал патрульную полицию. Патрульные запретили движение и проводили разъяснительную работу среди пассажиров, чтобы они соблюдали закон.
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Предыстория:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт пускают только по 10 человек, и то только тех, кто в медицинской маске.
- По состоянию на 22:00 18 марта в Украине 16 зараженных коронавирусом: в Черновицкой области – 10, Житомирской – 1, Киевской – 2, Донецкой – 1 и в Киеве – 2.
- По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.