МОЗ має 4 сценарії боротьби з коронавірусом

У Міністерства охорони здоров’я є чотири сценарії реагування на поширення коронавірусної хвороби COVID-19, відомство готується за прикладом Італії надавати допомогу в лікарнях 20% інфікованих, а решту лікувати амбулаторно.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "Ми почали готувати систему охорони здоров’я, як тільки побачили сплески захворювання в Китайській народній республіці, – це був кінець січня - початок лютого. Було розроблено національний план протидії й запобіганню поширення короновірусної хвороби…

Ми мали статистику – і ми знали, як будемо реагувати на перші випадки коронавірусної хвороби на території України. Було визначено по дві госпітальні бази у кожній області, по дві бригади екстреної медичної допомоги, які було укомплектовано відповідним обладнанням.

Було розроблено, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, 4 сценарії реагування. Перший – коли у нас буде один завезений випадок, потім – коли у нас буде внутрішньокраїнне поширення, і – коли у нас буде спалах.

Зараз ми переходимо на новий етап планування і перепрофілювання наших закладів охорони здоров’я .Буквально днями ми презентуємо вам інтерактивну мапу, як розгортаються ліжка і як перепрофільовуються лікарні.

Ми залишаємо по ці дві госпітальні бази, які є, – вони будуть приймати хворих, у першу чергу з коронавірусною хворобою, які будуть потребувати (цього).

У той же час, ми розробили зараз чітко алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху в Італії. Ми бачимо, що 80% людей в Італії перехворіють легкими формами.

Тому за нашими стандартами надання допомоги, які повністю адаптовані до рекомендацій ВООЗ і враховують найкращі практики КНР та Італії, ми будемо пропонувати і надавати медичну допомогу у легких випадках амбулаторно, у домашній самоізоляції.

Для інших 20%, які будуть потребувати госпіталізації, ми вже чітко розпланували, – і цю мапу буде доведено (до відома) диспетчерів екстреної медичної допомоги, щоб усім було зрозуміло, куди який випадок потрібно доставити…

Ці сценарії передбачені під певну кількість хворих одночасно.

Другий сценарій – це перехід за межі стаціонарних відділень або інфекційних лікарень, коли ми будемо залучати перепрофільовані заклади терапевтичного профілю, які також будуть приймати хворих із тяжкими формами коронавірусної хвороби, щоб забезпечити їм інтенсивну терапію. .

Третій сценарій – в разі введення у країні надзвичайного стану, коли можна буде залучати приватні заклади охорони здоров’я. це, знову ж таки, розширить масштаб надання медичної допомоги тим, хто її потребує".

Деталі: Ляшко також повідомив, що зараз влада веде низку перемовин із іншими країнами щодо постачання реанімаційного обладнання та індивідуального захисту.

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Передісторія:

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавирусу Covid-19, епіцентром якого було китайське місто Ухань.

Станом на 19 березня в Україні зареєстровано вже 16 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. Заразився і народний депутат Сергій Шахов, у його дружини також виявили коронавірус.

В Україні запроваджено карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім продуктових магазинів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює.

У деяких регіонах оголошено надзвичайну ситуацію.

Поширення коронавірусу в Україні можна відслідковувати на мапі, створеній Директоратом з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента.

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