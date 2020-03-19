Шахов стверджує, що йому телефонували від Зеленського із вибаченнями

Народний депутат, у якого виявили коронавірус, Сергій Шахов заявив, що отримав купу телефонних дзвінків із Офісу президента Володимира Зеленського із вибаченнями.

Джерело: пряма трансляція Шахова у Facebook

Пряма мова: "Так, я вчора отримав купу дзвінків з Офісу президента про те, що була помилка. І я би порадив адміністрації президента детальніше перевіряти інформацію, а потім тільки інформувати людей.

Ще раз заявляю, я не був у парламенті, я не голосував, я не реєструвався, мої колеги замість мене не голосували".

Що було раніше: 18 березня у своєму відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що колеги Шахова кнопкодавили замість нього у Верховній Раді під час позачергового засідання 17 березня, поки його самого там не було.

Шахов відповів на закиди Зеленського, заявивши, що команда президента його дезінформує.

За інформацією Верховної Ради, Шахов востаннє був у парламенті 6 березня, а 17 березня його картка не реєструвалася у системі.

Станом на ранок 19 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19, 2 з них у Київській області (йдеться про Шахова та його дружину).

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