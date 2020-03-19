Шахов утверждает, что ему звонили из ОП с извинениями
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Четверг, 19 марта 2020, 14:41
Народный депутат у которого обнаружили коронавирус Сергей Шахов заявил, что получил кучу телефонных звонков с Офиса президента с извинениями.
Источник: прямая трансляция Шахова в Facebook
Прямая речь: Конечно, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента с извинениями, что произошла ошибка. Моя карта не голосовала в Раде".
Дополняется...
Предыстория:
- 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.
- Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.
- 18 марта, в своем видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что коллеги Шахова кнопкодавили вместо него в Верховной Раде, пока его самого там не было.
- Шахов ответил на упреки Зеленского, заявив, что команда президента его дезинформирует.
Алена Мазуренко, УП
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