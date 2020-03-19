Народный депутат, у которого обнаружили коронавирус, Сергей Шахов заявил, что получил кучу телефонных звонков с Офиса президента Владимира Зеленского с извинениями.

Источник: прямая трансляция Шахова в Facebook

Прямая речь: "Да, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента о том, что была ошибка. И я бы посоветовал администрации президента подробнее проверять информацию, а затем только информировать людей.

Еще раз заявляю, я не был в парламенте, я не голосовал, я не регистрировался, мои коллеги вместо меня не голосовали".

Что было раньше: 18 марта, в своем видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что коллеги Шахова голосовали вместо него в Верховной Раде во время внеочередного заседания 17 марта, пока его самого там не было.

Шахов ответил на упреки Зеленского, заявив, что команда президента его дезинформирует.

По информации Верховной Рады, Шахов в последний раз был в парламенте 6 марта, а 17 марта его карточка не регистрировалась в системе.

По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19, 2 из них в Киевской области (речь идет о Шахове и его жене).

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