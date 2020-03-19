Народный депутат у которого обнаружили коронавирус Сергей Шахов заявил, что получил кучу телефонных звонков с Офиса президента с извинениями.

Источник: прямая трансляция Шахова в Facebook

Прямая речь: Конечно, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента с извинениями, что произошла ошибка. Моя карта не голосовала в Раде".

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