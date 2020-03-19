Шахов утверждает, что ему звонили из ОП с извинениями

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Четверг, 19 марта 2020, 14:41

Народный депутат у которого обнаружили коронавирус Сергей Шахов заявил, что получил кучу телефонных звонков с Офиса президента с извинениями.

Источник: прямая трансляция Шахова в Facebook

Прямая речь: Конечно, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента с извинениями, что произошла ошибка. Моя карта не голосовала в Раде".

Дополняется...

Предыстория:

  • 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.
  • Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.
  • 18 марта, в своем видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что коллеги Шахова кнопкодавили вместо него в Верховной Раде, пока его самого там не было.
  • Шахов ответил на упреки Зеленского, заявив, что команда президента его дезинформирует.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная Рада Офис президента Зеленский коронавирус


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