Шахов утверждает, что ему звонили от Зеленского с извинениями
Народный депутат, у которого обнаружили коронавирус, Сергей Шахов заявил, что получил кучу телефонных звонков с Офиса президента Владимира Зеленского с извинениями.
Источник: прямая трансляция Шахова в Facebook
Прямая речь: "Да, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента о том, что была ошибка. И я бы посоветовал администрации президента подробнее проверять информацию, а затем только информировать людей.
Еще раз заявляю, я не был в парламенте, я не голосовал, я не регистрировался, мои коллеги вместо меня не голосовали".
Что было раньше: 18 марта, в своем видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что коллеги Шахова голосовали вместо него в Верховной Раде во время внеочередного заседания 17 марта, пока его самого там не было.
Шахов ответил на упреки Зеленского, заявив, что команда президента его дезинформирует.
По информации Верховной Рады, Шахов в последний раз был в парламенте 6 марта, а 17 марта его карточка не регистрировалась в системе.
По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19, 2 из них в Киевской области (речь идет о Шахове и его жене).
Предыстория:
- 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета.
- Коллега Шахова по комитету Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.