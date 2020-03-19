Во Львове отменят бесплатный проезд для льготников из-за карантина

Львовский городской совет решил отменить бесплатный проезд для всех льготников до окончания карантина, чтобы предупредить возможное распространение коронавируса.

Источник: депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook, сайт ЛГС

Прямая речь: "С понедельника 23.03.2020 будет отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте Львова до завершения карантина".

Детали: Депутат напомнил, что в одном транспортном средстве может одновременно находиться не больше 10 человек. И отметил, что 19 марта полиция оштрафовала 5 водителей на 17000 гривен каждого за нарушение условий карантина.

фото с сайта ЛГС

По словам Зинкевича, по состоянию на 19 марта в инфекционной больнице находится 27 пациентов с подозрением на коронавирус. У 8 ранее подтвердили грипп: 5 – выписали, 3 – направили на амбулаторное лечение.

Сейчас руководителям продуктовых рынков поручили обеспечить отдельные входы и выходы на территорию, и пускать на рынок не более 10 человек одновременно.

фото с сайта ЛГС

Как сообщает сайт Львовского городского совета, сейчас во Львове проводят дезинфекцию мусорных баков, детских площадок, моют общественный транспорт и улицы, кроме того мэрия развесила по городу социальную рекламу с призывом: "Сохрани жизнь! Оставайся дома!"

фото с сайта ЛГС

Что было раньше: Городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми для коронавируса, оставались дома.

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