Третя смерть від коронавірусу в Україні

В Івано-Франківську померла інфікована коронавірусом жінка.

Джерело: повідомлення МОЗ у Telegram

Деталі: Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на Covid-19.

Повідомлення про четверту жертву вірусу вийшло помилково. Редакція приносить вибачення.

Нагадаємо:

В Україні вже зафіксований 21 випадок захворювання на коронавірус.

Із 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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