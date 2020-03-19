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Третя смерть від коронавірусу в Україні

Четвер, 19 березня 2020, 19:30
Третя смерть від коронавірусу в Україні

В Івано-Франківську померла інфікована коронавірусом жінка.

Джерело: повідомлення МОЗ у Telegram

Деталі: Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на Covid-19.

Повідомлення про четверту жертву вірусу вийшло помилково. Редакція приносить вибачення.

Нагадаємо:

  • В Україні вже зафіксований 21 випадок захворювання на коронавірус.

  • Із 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019жертви
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