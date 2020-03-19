Третья смерть от коронавируса в Украине

В Ивано-Франковске умерла инфицированная коронавирусом женщина.

Источник: сообщение Минздрава в Telegram

Детали: Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на Covid-19.

Сообщение о четвертой жертве вируса вышло по ошибке. Редакция приносит извинения.

Напомним:

В Украине уже зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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