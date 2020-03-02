Справа 26 лютого: У Зеленського відповіли на переслідування наших правоохоронців у РФ

Представництво президента України в АРК підтримало правоохоронців, проти яких у Росії відкрили провадження за відкриття провадження щодо російських слідчих через "справу 26 лютого" – проти тих, хто чинив опір анексії Криму Росією.

Джерело: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим

Дослівно: "Підтримуємо співробітників Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та прокуратури Автономної Республіки Крим, які в умовах тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя роблять усе можливе для забезпечення справедливого покарання для воєнних злочинців, які окупували півострів та вже протягом 6 років грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права відносно цивільного населення Автономної Республіки Крим.

Сьогодні "каральна машина" держави-окупанта запрацювала вже проти наших правоохоронців.

Слідчий комітет Російської Федерації, у відповідь на кримінальне провадження через воєнний злочин відносно громадян України – учасників мітингу 26 лютого 2014 року у Сімферополі, порушив кримінальну справу щодо співробітників Національної поліції і прокуратури АР Крим, які знаходяться в місті Херсон, серед яких заступник начальника Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – начальник слідчого управління Сергій Пантелєєв.

Така "увага" слідчих органів країни-агресора свідчить про те, що українські правоохоронці на правильному шляху.

Друзі, віримо, що вас цим не залякати і не зламати. Знаємо, що жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без вашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях".

Справа 26 лютого Інфографіка прокуратури АР Крим

Справа 26 лютого ІНФОГРАФІКА ПРОКУРАТУРИ АР КРИМ

Справа 26 лютого ІНФОГРАФІКА ПРОКУРАТУРИ АР КРИМ

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