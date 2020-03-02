Справа 26 лютого: У Зеленського відповіли на переслідування наших правоохоронців у РФ
Представництво президента України в АРК підтримало правоохоронців, проти яких у Росії відкрили провадження за відкриття провадження щодо російських слідчих через "справу 26 лютого" – проти тих, хто чинив опір анексії Криму Росією.
Джерело: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим
Дослівно: "Підтримуємо співробітників Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та прокуратури Автономної Республіки Крим, які в умовах тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя роблять усе можливе для забезпечення справедливого покарання для воєнних злочинців, які окупували півострів та вже протягом 6 років грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права відносно цивільного населення Автономної Республіки Крим.
Сьогодні "каральна машина" держави-окупанта запрацювала вже проти наших правоохоронців.
Слідчий комітет Російської Федерації, у відповідь на кримінальне провадження через воєнний злочин відносно громадян України – учасників мітингу 26 лютого 2014 року у Сімферополі, порушив кримінальну справу щодо співробітників Національної поліції і прокуратури АР Крим, які знаходяться в місті Херсон, серед яких заступник начальника Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – начальник слідчого управління Сергій Пантелєєв.
Така "увага" слідчих органів країни-агресора свідчить про те, що українські правоохоронці на правильному шляху.
Друзі, віримо, що вас цим не залякати і не зламати. Знаємо, що жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без вашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях".
Передісторія:
- 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму пройшов багатотисячний мітинг кримських татар та українських патріотів на підтримку територіальної цілісності України. Їм протистояли прихильники входження півострова до складу Російської Федерації на чолі з Сергієм Аксьоновим.
- 29 січня 2015 року в анексованому Росією Криму затримали одного з лідерів кримськотатарського народу, заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза за участь у тих подіях.
- За звинуваченням в організації масових заворушень Чийгоза у вересні 2017 року засудили до 8 років колонії загального режиму. У жовтні того ж року Росія видала Чийгоза та ще одного представника кримськотатарського народу Ільмі Умерова Туреччині в обмін на двох російських агентів, затриманих там. З Туреччини вони прибули до України.
- 10 лютого 2020 року українська прокуратура оголосила про підозру у державній зраді колишньому кримському прокурору Ганні Туробовій, яка представляла обвинувачення у справі Чийгоза.
- 14 лютого прокуратура АР Крим повідомила про підозру трьом слідчим які незаконно затримували Ахтема Чийгоза; заступник начальника ГУ Нацполіції України в АРК Сергій Пантелєєв оголосив їм підозру у порушенні звичаїв війни.
- 22 лютого 4 працівникам "прокуратури Республіки Крим" оголосили підозру за незаконне кримінальне переслідування учасників мітингу біля ВР Криму на підтримку територіальної цілісності України.
- 25 лютого прокуратура АРК повідомила про підозру і оголосила в розшук 10 "суддів" у справі Чийгоза.
- 2 березня Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження проти українських правоохоронців, інкримінуючи їм незаконне притягнення "завідомо невинних" слідчих до кримінальної відповідальності.