Оточення президента Володимира Зеленського пропонує йому трьох кандидатів на пост міністра оборони замість Андрія Загороднюка, якого можуть відправити у відставку.

Джерело: ZN.UA з посиланням на джерела

Деталі: видання зазначає, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак наполягає на кандидатурі Андрія Тарана, генерал-лейтенанта Збройних сил у відставці. Він був звільнений у запас у 2016 році. У 2015-му Таран був представником України в СЦКК, входив до підгрупи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі в Мінську.

Також джерела наголошують, що голова СБУ Іван Баканов і голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський у Верховній Раді восьмого скликання лобіюють призначення Андрія Сенченка. Сенченко – народний депутат трьох скликань. Разом із Пашинським і Аваковим він був членом парламентської фракції "Батьківщини". У 2019 році залишив партію Юлії Тимошенко.

ЗМІ додає, що секретар РНБО Олексій Данілов пропонує Зеленському кандидатуру Михайла Коваля. Генерал-полковник Коваль нетривалий час очолював військове відомство: він був в. о. міністра оборони в уряді Арсенія Яценюка з 23 березня по 3 липня 2014 року.

Читайте також: "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

"Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка

Передісторія: