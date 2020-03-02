Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленському пропонують трьох кандидатів на пост міністра оборони – джерело

Понеділок, 2 березня 2020, 21:28
Зеленському пропонують трьох кандидатів на пост міністра оборони – джерело

Оточення президента Володимира Зеленського пропонує йому трьох кандидатів на пост міністра оборони замість Андрія Загороднюка, якого можуть відправити у відставку.

ДжерелоZN.UA з посиланням на джерела

Деталі: видання зазначає, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак наполягає на кандидатурі Андрія Тарана, генерал-лейтенанта Збройних сил у відставці. Він був звільнений у запас у 2016 році. У 2015-му Таран був представником України в СЦКК, входив до підгрупи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі в Мінську.

Також джерела наголошують, що голова СБУ Іван Баканов і голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський у Верховній Раді восьмого скликання лобіюють призначення Андрія Сенченка. Сенченко – народний депутат трьох скликань. Разом із Пашинським і Аваковим він був членом парламентської фракції "Батьківщини". У 2019 році залишив партію Юлії Тимошенко.

ЗМІ додає, що секретар РНБО Олексій Данілов пропонує Зеленському кандидатуру Михайла Коваля. Генерал-полковник Коваль нетривалий час очолював військове відомство: він був в. о. міністра оборони в уряді Арсенія Яценюка з 23 березня по 3 липня 2014 року.

Читайте також: "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

"Нове обличчя" на всі часи. Чи справді Зеленський хоче змінити Гончарука на Тігіпка

Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
  • У кінці зими з'явилися чутки, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.
  • Пізніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що Тігіпка не призначатимуть очільником Кабміну.
  • Ще одним імовірним наступником Гончарука також називають віцепрем'єра Дениса Шмигаля. Більшість бачить його виконувачем обов'язків прем'єра. Якщо Гончарук піде у відставку – разом із ним піде у відставку і весь уряд. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийМіноборониЗагороднюк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: