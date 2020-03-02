Зеленському пропонують трьох кандидатів на пост міністра оборони

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Понеділок, 2 березня 2020, 22:28

Оточення президента Володимира Зеленського пропонує йому трьох кандидатів на пост міністра оборони замість Андрія Загороднюка, якого можуть відправити у відставку.

ДжерелоZN.UA з посиланням на джерела

Деталі: видання зазначає, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак наполягає на кандидатурі Андрія Тарана, генерал-лейтенанта Збройних сил у відставці. Він був звільнений у запас у 2016 році. У 2015-му Таран був представником України в СЦКК, входив до підгрупи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі в Мінську.

Також джерела наголошують, що голова СБУ Іван Баканов і голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський у Верховній Раді восьмого скликання лобіюють призначення Андрія Сенченка. Сенченко – народний депутат трьох скликань. Разом із Пашинським і Аваковим він був членом парламентської фракції "Батьківщини". У 2019 році залишив партію Юлії Тимошенко.

ЗМІ додає, що секретар РНБО Олексій Данілов пропонує Зеленському кандидатуру Михайла Коваля. Генерал-полковник Коваль нетривалий час очолював військове відомство: він був в. о. міністра оборони в уряді Арсенія Яценюка з 23 березня по 3 липня 2014 року.

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
  • У кінці зими з'явилися чутки, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.
  • Пізніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що Тігіпка не призначатимуть очільником Кабміну.
  • Ще одним імовірним наступником Гончарука також називають віцепрем'єра Дениса Шмигаля. Більшість бачить його виконувачем обов'язків прем'єра. Якщо Гончарук піде у відставку – разом із ним піде у відставку і весь уряд. 

Українська правда
Теми: Зеленський Міноборони Загороднюк


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