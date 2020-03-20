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Нацгвардію залучили до боротьби з коронавірусом

П'ятниця, 20 березня 2020, 08:23
Нацгвардію залучили до боротьби з коронавірусом

Військовослужбовців Національної гвардії залучили до проведення обмежувальних карантинних заходів, введених у країні для протидії коронавірусу.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно Нацгвардія: "У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу режим надзвичайної ситуації введено у трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. Гвардійці почали нести службу спільно із працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах на території України".

Деталі: Наразі нацгвардійці чергують на в’їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, в населених пунктах Ямпільського району. Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу, контролюють перевізників, щоб вони не порушували обмеження, встановлені на час карантину. 

 

Крім того, з 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Нацгвардії несуть службу на об’єкті обсервації у передмісті Дніпра, де наразі перебувають громадяни України, які прибули з європейських країн. 

 

Також разом з працівниками поліції гвардійці чергують біля Олександрівської лікарні у столиці. Ця лікарня – одна з трьох у Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів з ускладненнями від коронавірусної інфекції COVID-19.

Для однієї зміни залучається 10 гвардійців військової частини 3066.   

 

Повідомляється, що нацгвардійці забезпечені засобами індивідуального медичного захисту. Крім того усі військовослужбовці перед початком та після завершення служби проходитимуть медичний огляд.  

Наразі за порушення карантину поліцейські склали 405 протоколів про адмінправопорушення.

До заходів із запобігання поширенню коронавіруса залучені 16,3 тисячі правоохоронців. 

 

Що було раніше: Для контролю ситуації та недопущення поширення COVID-19 на основних дорогах в’їзду-виїзду міста Києва встановили 8 стаціонарних постів поліції та Нацгвардії.

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Передісторія: 

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
  • Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.

Українська правда

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Теми: НацгвардіякоронавірускарантинCovid-2019
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