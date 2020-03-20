Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом

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Пятница, 20 марта 2020, 09:23

Военнослужащих Национальной гвардии привлекли к проведению ограничительных карантинных мер, введенных в стране для противодействия коронавируса.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно Нацгвардия: "В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. Гвардейцы начали нести службу совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах на территории Украины".

Детали: Сейчас нацгвардейци дежурят на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в населенных пунктах Ямпольского района. Правоохранители проводят разъяснительную работу, контролируют перевозчиков, чтобы они не нарушали ограничения, установленные на время карантина. 

 

Кроме того, с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Нацгвардии несут службу на объекте обсервации в пригороде Днепра, где сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран. 

 

Также вместе с сотрудниками полиции гвардейцы дежурят возле Александровской больницы в столице. Эта больница – одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19.

Для одной смены привлекается 10 гвардейцев воинской части 3066. 

 

Сообщается, что нацгвардейци обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Кроме того, все военнослужащие перед началом и после завершения службы будут проходить медицинский осмотр.

Что было раньше: В рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах Киева, на основных дорогах, установили 8 стационарных постов полиции и Нацгвардии.

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Предыстория: 

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
  • По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.

Украинская правда
Темы: Нацгвардия коронавирус карантин Covid-2019


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