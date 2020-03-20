Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом

Военнослужащих Национальной гвардии привлекли к проведению ограничительных карантинных мер, введенных в стране для противодействия коронавируса.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно Нацгвардия: "В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. Гвардейцы начали нести службу совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах на территории Украины".

Детали: Сейчас нацгвардейци дежурят на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в населенных пунктах Ямпольского района. Правоохранители проводят разъяснительную работу, контролируют перевозчиков, чтобы они не нарушали ограничения, установленные на время карантина.

Кроме того, с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Нацгвардии несут службу на объекте обсервации в пригороде Днепра, где сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран.

Также вместе с сотрудниками полиции гвардейцы дежурят возле Александровской больницы в столице. Эта больница – одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19.

Для одной смены привлекается 10 гвардейцев воинской части 3066.

Сообщается, что нацгвардейци обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Кроме того, все военнослужащие перед началом и после завершения службы будут проходить медицинский осмотр.

Сейчас за нарушение карантина полицейские выписали 405 протоколов об административных правонарушениях.

К мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса привлечены 16,3 тысячи правоохранителей.

Что было раньше: В рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах Киева, на основных дорогах, установили 8 стационарных постов полиции и Нацгвардии.

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