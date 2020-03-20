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В Україні за добу 56 підозр на коронавірус

П'ятниця, 20 березня 2020, 09:40
В Україні за добу 56 підозр на коронавірус

Упродовж доби 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на коронавірус, станом на ранок 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків інфікування COVID-19, 3 з них летальні.

Джерело: МОЗ у Facebook

Дослівно: "Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні".

Деталі: Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована у Чернівецькій області (15 випадків, 1 летальний), Житомирській (2 випадки, 1 летальний), Київській (2 випадки), Донецькій (1 випадок), Дніпропетровській (2 випадки), Івано-Франківській області (1 випадок, летальний) та у Києві (3 випадки).

МОЗ закликає при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково телефонувати своєму сімейному лікарю і залишатися вдома, оскільки самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

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Передісторія: 

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
  • Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗCovid-2019
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