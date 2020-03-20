В Украине за сутки 56 подозрений на коронавирус

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Пятница, 20 марта 2020, 10:40

В течение суток 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на коронавирус, по состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования COVID-19, 3 из них летальные.

Источник: МОЗ в Facebook

Дословно: "В течение 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных".

Детали: В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована в Черновицкой области (15 случаев, 1 летальный), Житомирской (2 случая, 1 летальный), Киевской (2 случая), Донецкой (1 случай), Днепропетровской (2 случая), Ивано-Франковской области (1 случай, летальный) и в Киеве (3 случая).

Минздрав призывает при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно звонить своему семейному врачу и оставаться дома, так как самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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Предыстория: 

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
  • По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.

Украинская правда
Темы: коронавирус Минздрав Covid-2019


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