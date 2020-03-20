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У зоні ООС поки не зробили жодного тесту на COVID-19

П'ятниця, 20 березня 2020, 10:21
У зоні ООС поки не зробили жодного тесту на COVID-19

Станом на 20 березня у зоні операції Об’єднаних сил не зробили жодного тесту для виявлення нового коронавірусу COVID-19 через відсутність тестів і потреби.

Джерело: коментар керівника прес-штабу ООС Павла Ковальчука для УП

Пряма мова Ковальчука: "Тести не робили, оскільки потреби в цьому не було. Військовослужбовців з ознаками, симптомами COVID-19 серед військовослужбовців Об’єднаних сил не виявлено.

Станом на 20 березня випадків захворювання не зафіксовано.

Очікується надходження певної кількості тестів для забезпечення потреб Об’єднаних сил. Це найближчим часом, можливо сьогодні (20 березня - ред.)".

Деталі: Ковальчук пояснив, що кількість тестів, яка надійде в зону ООС, залежить від рішення керівництва держави.

Загалом, епідситуацію в зоні ООС медична служба оцінює як благополучну. За його словами, не зафіксовано навіть спалахів грипу та ГРВІ.

Крім того, 19 березня фонд "Повернись живим" повідомив, що закупив і відправив у зону ООС 50 експрес-тестів для виявлення коронавірусу (ідеться про власну ініціативу фонду, а не централізовану закупівлю). Покупка обійшлася в 19 тисяч 140 гривень.

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Передісторія: 

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
  • Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.

Українська правда

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Теми: ООСкоронавірусCovid-2019Донбас
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