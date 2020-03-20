У зоні ООС поки не зробили жодного тесту на COVID-19
Станом на 20 березня у зоні операції Об’єднаних сил не зробили жодного тесту для виявлення нового коронавірусу COVID-19 через відсутність тестів.
Джерело: коментар керівника прес-штабу ООС Павла Ковальчука для УП
Пряма мова Ковальчука: "Станом на 20 березня випадків захворювання не зафіксовано. У нас ще не робили цих тестів, очікується надходження певної кількості тестів для забезпечення потреб Об’єднаних сил. Це найближчим часом, можливо сьогодні (20 березня - ред.)".
Деталі: Ковальчук пояснив, що кількість тестів, яка надійде в зону ООС, залежить від рішення керівництва держави.
Загалом, епідситуацію в зоні ООС медична служба оцінює як благополучну. За його словами, не зафіксовано навіть спалахів грипу та ГРВІ.
Крім того, 19 березня фонд "Повернись живим" повідомив, що закупив і відправив у зону ООС 50 експрес-тестів для виявлення коронавірусу (ідеться про власну ініціативу фонду, а не централізовану закупівлю). Покупка обійшлася в 19 тисяч 140 гривень.
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Передісторія:
- У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
- В Україні запровадили карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
- Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.