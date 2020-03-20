В зоне ООС пока не сделали ни одного теста на COVID-19

708 просмотров
Пятница, 20 марта 2020, 11:21

По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса COVID-19 из-за отсутствия тестов.

Источник: комментарий руководителя пресс-штаба ООС Павла Ковальчука для УП

Прямая речь Ковальчука: "По состоянию на 20 марта случаев заболевания не зафиксировано. У нас еще не делали этих тестов, ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня (20 марта - ред.)".

Детали: Ковальчук объяснил, что количество тестов, которое поступит в зону ООС, зависит от решения руководства государства.

В общем, эпидситуацию в зоне ООС медицинская служба оценивает как благополучную. По его словам, не зафиксировано даже вспышек гриппа и ОРВИ.

Кроме того, 19 марта фонд "Вернись живым" сообщил, что закупил и отправил в зону ООС 50 экспресс-тестов для выявления коронавируса (речь идет о собственной инициативе фонда, а не централизованной закупке). Покупка обошлась в 19 тысяч 140 гривен.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Предыстория: 

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
  • По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.

Украинская правда
Темы: ООС коронавирус Covid-2019 Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Снайпер боевиков застрелил сержанта украинской армии 19 марта 2020, 21:32
На Донбассе ранили бойца 19 марта 2020, 19:07
Трое военных в результате обстрелов получили боевые травмы – ООС 19 марта 2020, 07:30
Все новости
Главные новости
В Украине за сутки 56 подозрений на коронавирус
Военный самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и оборудованием
Европа обогнала Китай по количеству диагностированных больных коронавирусом
Формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли украинские позиции
Все новости
Лайфхаки

Как сделать так, чтобы от ношения маски не болели уши

подкаст

Врач-инфекционист о карантине и распространении COVID-19 в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!