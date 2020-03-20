В зоне ООС пока не сделали ни одного теста на COVID-19
По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса COVID-19 из-за отсутствия тестов.
Источник: комментарий руководителя пресс-штаба ООС Павла Ковальчука для УП
Прямая речь Ковальчука: "По состоянию на 20 марта случаев заболевания не зафиксировано. У нас еще не делали этих тестов, ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня (20 марта - ред.)".
Детали: Ковальчук объяснил, что количество тестов, которое поступит в зону ООС, зависит от решения руководства государства.
В общем, эпидситуацию в зоне ООС медицинская служба оценивает как благополучную. По его словам, не зафиксировано даже вспышек гриппа и ОРВИ.
Кроме того, 19 марта фонд "Вернись живым" сообщил, что закупил и отправил в зону ООС 50 экспресс-тестов для выявления коронавируса (речь идет о собственной инициативе фонда, а не централизованной закупке). Покупка обошлась в 19 тысяч 140 гривен.
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Предыстория:
- Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.
- В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
- По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.