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В зоне ООС пока не сделали ни одного теста на COVID-19

Пятница, 20 марта 2020, 10:21
В зоне ООС пока не сделали ни одного теста на COVID-19

По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса COVID-19 из-за отсутствия тестов и потребности.

Источник: комментарий руководителя пресс-штаба ООС Павла Ковальчука для УП

Прямая речь Ковальчука: "Тесты не делали, поскольку необходимости в этом не было. Военнослужащих с признаками, симптомами COVID-19 среди военнослужащих Объединенных сил не обнаружено.

По состоянию на 20 марта случаев заболевания не зафиксировано.

Ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня (20 марта - ред.)".

Детали: Ковальчук объяснил, что количество тестов, которое поступит в зону ООС, зависит от решения руководства государства.

В общем, эпидситуацию в зоне ООС медицинская служба оценивает как благополучную. По его словам, не зафиксировано даже вспышек гриппа и ОРВИ.

Кроме того, 19 марта фонд "Вернись живым" сообщил, что закупил и отправил в зону ООС 50 экспресс-тестов для выявления коронавируса (речь идет о собственной инициативе фонда, а не централизованной закупке). Покупка обошлась в 19 тысяч 140 гривен.

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Предыстория: 

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
  • По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.

Украинская правда

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Темы: ООСкоронавирусCovid-2019Донбасс
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