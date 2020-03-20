В зоне ООС пока не сделали ни одного теста на COVID-19

По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса COVID-19 из-за отсутствия тестов.

Источник: комментарий руководителя пресс-штаба ООС Павла Ковальчука для УП

Прямая речь Ковальчука: "По состоянию на 20 марта случаев заболевания не зафиксировано. У нас еще не делали этих тестов, ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня (20 марта - ред.)".

Детали: Ковальчук объяснил, что количество тестов, которое поступит в зону ООС, зависит от решения руководства государства.

В общем, эпидситуацию в зоне ООС медицинская служба оценивает как благополучную. По его словам, не зафиксировано даже вспышек гриппа и ОРВИ.

Кроме того, 19 марта фонд "Вернись живым" сообщил, что закупил и отправил в зону ООС 50 экспресс-тестов для выявления коронавируса (речь идет о собственной инициативе фонда, а не централизованной закупке). Покупка обошлась в 19 тысяч 140 гривен.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Предыстория: