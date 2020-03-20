Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Я вмовив маму не виходити з дому, і ви так зробіть

П'ятниця, 20 березня 2020, 11:26
Зеленський: Я вмовив маму не виходити з дому, і ви так зробіть

Президент Володимир Зеленський заявив, що зміг переконати свою маму не виходити з дому без зайвої потреби, і закликав українців допомогти своїм рідним лишатися вдома, щоб убезпечити їх від можливого зараження коронавірусом.

Джерело: звернення президента до українців 20 березня

Пряма мова: "Сьогодні я подзвонив своїй мамі. Усі ці дні я дуже прошу її залишатись вдома, і всі ці дні вона не дуже слухається, каже, що краще за мене ніхто не вибере потрібні продукти. Але врешті-решт мені вдалося її переконати, і мама погодилась не виходити з дому без зайвої потреби".

Деталі: Зеленський закликав українців зателефонувати своїм батькам, своїм бабусям і дідусям, привезти їм усе необхідне чи замовити онлайн доставку продуктів та ліків, навчити їх самих замовляти доставку і оплачувати послуги через інтернет.

Президент попросив усіх зробити все, щоб мінімізувати вихід старших людей на вулицю і їхні контакти  у магазинах, банках чи на пошті.

Таким чином, за словами Зеленського, у вірусу не буде шансів. 

Читайте також: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що робити, якщо Ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Передісторія: 

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
  • Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Останні новини
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
Усі новини...
Реклама: