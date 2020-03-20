Зеленський: Я вмовив маму не виходити з дому, і ви так зробіть

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П'ятниця, 20 березня 2020, 12:26

Президент Володимир Зеленський заявив, що зміг переконати свою маму не виходити з дому без зайвої потреби, і закликав українців допомогти своїм рідним лишатися вдома, щоб убезпечити їх від можливого зараження коронавірусом.

Джерело: звернення президента до українців 20 березня

Пряма мова: "Сьогодні я подзвонив своїй мамі. Усі ці дні я дуже прошу її залишатись вдома, і всі ці дні вона не дуже слухається, каже, що краще за мене ніхто не вибере потрібні продукти. Але врешті-решт мені вдалося її переконати, і мама погодилась не виходити з дому без зайвої потреби".

Деталі: Зеленський закликав українців зателефонувати своїм батькам, своїм бабусям і дідусям, привезти їм усе необхідне чи замовити онлайн доставку продуктів та ліків, навчити їх самих замовляти доставку і оплачувати послуги через інтернет.

Президент попросив усіх зробити все, щоб мінімізувати вихід старших людей на вулицю і їхні контакти  у магазинах, банках чи на пошті.

Таким чином, за словами Зеленського, у вірусу не буде шансів. 

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Передісторія: 

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
  • Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленський коронавірус карантин


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