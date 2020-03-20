Зеленський: Я вмовив маму не виходити з дому, і ви так зробіть

Президент Володимир Зеленський заявив, що зміг переконати свою маму не виходити з дому без зайвої потреби, і закликав українців допомогти своїм рідним лишатися вдома, щоб убезпечити їх від можливого зараження коронавірусом.

Джерело: звернення президента до українців 20 березня

Пряма мова: "Сьогодні я подзвонив своїй мамі. Усі ці дні я дуже прошу її залишатись вдома, і всі ці дні вона не дуже слухається, каже, що краще за мене ніхто не вибере потрібні продукти. Але врешті-решт мені вдалося її переконати, і мама погодилась не виходити з дому без зайвої потреби".

Деталі: Зеленський закликав українців зателефонувати своїм батькам, своїм бабусям і дідусям, привезти їм усе необхідне чи замовити онлайн доставку продуктів та ліків, навчити їх самих замовляти доставку і оплачувати послуги через інтернет.

Президент попросив усіх зробити все, щоб мінімізувати вихід старших людей на вулицю і їхні контакти у магазинах, банках чи на пошті.

Таким чином, за словами Зеленського, у вірусу не буде шансів.

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