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Зеленский: Я уговорил маму не выходить из дома, и вы так сделайте

Пятница, 20 марта 2020, 11:26
Зеленский: Я уговорил маму не выходить из дома, и вы так сделайте

Президент Владимир Зеленский заявил, что смог убедить свою маму не выходить из дома без крайней необходимости, и призвал украинцев помочь своим родным оставаться дома, чтобы обезопасить их от возможного заражения коронавирусом.

Источник: обращение президента к украинцам 20 марта

Прямая речь: "Сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается, говорит, что лучше меня никто не выберет нужные продукты. Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости".

Детали: Зеленский призвал украинцев позвонить своим родителям, своим бабушкам и дедушкам, привезти им все необходимое или заказать онлайн доставку продуктов и лекарств, научить их самих заказывать доставку и оплачивать услуги через интернет.

Президент попросил всех сделать все, чтобы минимизировать выход пожилых людей на улицу и их контакты в магазинах, банках или на почте.

Таким образом, по словам Зеленского, у вируса не будет шансов.

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Предыстория: 

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
  • По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Зеленскийкоронавирускарантин
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