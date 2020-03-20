В Києві на коронавірус перевірили 291 особу – Кличко
Станом на 20 березня в столиці перевірились на коронавірус понад 290 людей
Джерело: міский голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 20 березня
Пряма мова: "На сьогоднішній день, хочу вас проінформувати, що протестований на коронавірус 291 киянин"
Деталі: Кличко наголосив, що для того, щоб не створювати ажіотаж, і виходячи з наявних потужностей, в Києві роблять тести на коронавірус виключно за рекомендацією лікарів, які можуть встановити всі ознаки захворювання на коронавірус.
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Нагадаємо:
- Станом на ранок 20 березня в Україні офіційно зареєстровано 26 позитивних результатів на COVID-19. Три з них в Києві
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.