В Києві на коронавірус перевірили 291 особу – Кличко

Станом на 20 березня в столиці перевірились на коронавірус понад 290 людей

Джерело: міский голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 20 березня

Пряма мова: "На сьогоднішній день, хочу вас проінформувати, що протестований на коронавірус 291 киянин"

Деталі: Кличко наголосив, що для того, щоб не створювати ажіотаж, і виходячи з наявних потужностей, в Києві роблять тести на коронавірус виключно за рекомендацією лікарів, які можуть встановити всі ознаки захворювання на коронавірус.

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