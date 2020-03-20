В Киеве на коронавирус проверили 291 человека - Кличко

По состоянию на 20 марта в столице проверились на коронавирус более 290 человек

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 20 марта

Прямая речь: "На сегодняшний день, хочу вас проинформировать, что протестирован на коронавирус 291 киевлянин".

Детали: Кличко подчеркнул, что для того, чтобы не создавать ажиотаж, и исходя из имеющихся мощностей, в Киеве делают тесты на коронавирус исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания коронавирусом.

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Напомним: