В Киеве на коронавирус проверили 291 человека - Кличко
По состоянию на 20 марта в столице проверились на коронавирус более 290 человек
Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 20 марта
Прямая речь: "На сегодняшний день, хочу вас проинформировать, что протестирован на коронавирус 291 киевлянин".
Детали: Кличко подчеркнул, что для того, чтобы не создавать ажиотаж, и исходя из имеющихся мощностей, в Киеве делают тесты на коронавирус исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания коронавирусом.
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Напомним:
- По состоянию на утро 20 марта в Украине официально зарегистрировано 26 положительных результатов на COVID-19. Три из них в Киеве
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.