Кличко: У семейных врачей есть быстрые тесты на коронавирус

Городские власти столицы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами на коронавирус.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 20 марта

Прямая речь: "Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. И они – по медицинским показаниям – смогут оперативно делать диагностику пациентов на дому.

Это может помочь оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус. И людям не нужно ехать в больницу. А только связаться нужно со своим семейным врачом".

Детали: По словам Кличко, сегодня в столице на коронавирус протестировали 291 киевлянина.

Мэр отметил, что сейчас Киев и Украина должны выиграть время, чтобы как можно меньше людей заболело, чтобы ученые успели изобрести вакцину.

Он призвал столичных жителей оставаться дома и не воспринимать карантин как каникулы или отпуск, когда можно свободно гулять по городу и водить детей на детские площадки.

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