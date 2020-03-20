Кличко: У семейных врачей есть быстрые тесты на коронавирус
Городские власти столицы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами на коронавирус.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 20 марта
Прямая речь: "Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. И они – по медицинским показаниям – смогут оперативно делать диагностику пациентов на дому.
Это может помочь оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус. И людям не нужно ехать в больницу. А только связаться нужно со своим семейным врачом".
Детали: По словам Кличко, сегодня в столице на коронавирус протестировали 291 киевлянина.
Мэр отметил, что сейчас Киев и Украина должны выиграть время, чтобы как можно меньше людей заболело, чтобы ученые успели изобрести вакцину.
Он призвал столичных жителей оставаться дома и не воспринимать карантин как каникулы или отпуск, когда можно свободно гулять по городу и водить детей на детские площадки.
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Предыстория:
- Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.
- В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
- По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.